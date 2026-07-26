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勉青年投入政治 賴清德：服務國家最直接方式

中央社／ 台北26日電
民進黨今天舉行2026國務青旗艦營閉幕典禮，兼任民進黨主席的賴清德總統勉勵青年投入政治工作，他強調，政治工作是服務國家、社會最直接方式，期許青年未來無論投身哪個行業，都要持續為台灣爭光。聯合報系資料照
民進黨今天舉行2026國務青旗艦營閉幕典禮，兼任民進黨主席的賴清德總統勉勵青年投入政治工作，他強調，政治工作是服務國家、社會最直接方式，期許青年未來無論投身哪個行業，都要持續為台灣爭光。聯合報系資料照

民進黨今天舉行2026國務青旗艦營閉幕典禮，兼任民進黨主席的賴清德總統勉勵青年投入政治工作，他強調，政治工作是服務國家、社會最直接方式，期許青年未來無論投身哪個行業，都要持續為台灣爭光。

民進黨晚間發布新聞稿指出，歷經3天營隊充實課程，國務青旗艦營今天圓滿閉幕，除了內政部長劉世芳、立法委員林楚茵、吳沛憶，黨主席賴清德也親臨閉幕典禮和學員互動、聆聽青客松簡報，並勉勵在場青年不論身在何處，都要一起幫助台灣走向世界，讓台灣在全球產業、全球民主、地緣政治第一島鏈都無可取代。

賴清德聆聽學員對地方選戰、對黨務的青客松簡報，並稱讚學員們的創意與想法。他表示，會將大家的建議帶回去，請黨務主管、參選人評估這些計畫的可行性，讓這些計畫有機會付諸實行。

賴清德表示，他對大家有兩個期許，第一是希望大家投入政治場域的工作，無論是擔任幕僚、參選人，或是擔任公職人員，只要覺得服務是有意義的事，他都鼓勵大家投身政治工作，因為政治工作是服務國家、服務社會最直接的方式。

他說，第二是希望大家未來不管投身哪個行業，都能繼續為台灣爭光，這幾年因為COVID-19防疫成就、台積電科技成就，台灣在國際聲名大噪，很多國家都對台灣刮目相看；他希望學員們承繼這股良善力量，未來繼續幫助台灣在世界占有一席之地、且無可取代。

賴清德強調，民進黨執政這10年，主要有3大施政目標，一是強化台灣國防實力，二是強化國家的經濟韌性，三是強化對青年的照顧。

他說，照顧青年部分，政府這幾年推出好幾項政策，例如，高中職免學費、私立大學學費減免、學貸降息、0到18歲台灣未來帳戶等計畫，這些政策的初衷就是要減輕家庭負擔，改善人民生活，因為唯有人民生活過得好，國家社會才會好。

賴清德最後也跟現場學員許諾，政府團隊會繼續守護台灣的安全，並持續提升經濟成長，留給下一代一個更好的國家。

青年 賴清德 劉世芳

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