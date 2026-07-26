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「查水表之說轉移焦點」陳培瑜：萊爾校長製作人涉偽造文書 是公訴罪

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。聯合報系資料照
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。聯合報系資料照

萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，製作人韋淳祐昨傳遭刑事警察局關切。民進黨團副幹事長陳培瑜今天說，製作者刻意以非常相近聲音或影像搭配AI技術，讓人誤以為真，恐涉偽造文書，偽造文書是公訴罪，因此警方針對有人檢舉的影片，請製作者說明，本就是法律所賦予的權力。

陳培瑜指出，每一個會用AI或是數位技術的內容製作者，都必須知道只要沒有經過當事人的同意和授權，如果製作者刻意以非常相近的聲音或影像，搭配AI技術所製作的內容，讓人以為這些內容是真的，那麼都很有可能涉及偽造文書，而台灣法律責任上，偽造文書是公訴罪，是非告訴乃論，不需要被害人（被仿冒造假的人）親自去提告，檢警就會主動偵辦，且一旦進入司法程序，就算雙方私下和解，也不能像車禍或妨害名譽一樣撤銷告訴。

陳培瑜表示，不論是總統、五院院長、行政首長、一般人，不用是公眾人物，只要相關的內容影響社會信用，破壞社會大眾信用安全，國家就必須主動介入，這不僅是在維持社會安定，更可以讓每一個人不用去承擔自己沒說過的話、沒發表過的言論的責任，因此警方針對有人檢舉的影片，請製作者說明，本來就是法律所賦予的權力。

陳培瑜舉例，2025年10月國民黨黨主席選舉時，國民黨籍議員柳采葳被人惡意製作與郝龍斌擁吻，當時柳采葳還在趙少康陪同下報案，讓警察和法律介入，不就是一樣的事情嗎？她批評，國民黨立委徐巧芯說這是「查水表」，是在轉移焦點，把一件可能涉及偽造文書的犯罪行為，刻意帶風向，合理化影片製作者的犯罪行為，目的是持續累積對賴清德總統和民進黨的仇恨，落入徐巧芯設計好的造謠框架，最終的目的還是年底地方大選。

陳培瑜指出，只要有越來越多人買單徐巧芯的說法，在投票日前國民黨、民眾黨再不斷持續與中國共產黨的境外造謠產業鏈合作，24小時不間斷的製作海量又低成本AI造假影片、照片、錄音，讓大家ㄧ時之間難辨真假，所有人都可能成為用影片被攻擊、抹黑、抹黃的對象。

陳培瑜表示，如此讓越來越多人麻痺、無感，年底不返鄉出門投票，只要投票率低、只要中間選民不發聲，徐巧芯他們幾乎就可以驗證「用地方包圍中央」及「假訊息戰略」及「搭配境外中共造假產業鏈」的戰略奏效。

陳培瑜 偽造文書 萊爾

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