影／小心啊！黃國昌曝只要敢用萊爾Kuso賴清德 刑事局馬上就會上門找你

「萊爾（Liar，說謊者）校長」製作人遭警調查引發關注，民眾黨主席黃國昌今批賴清德總統主政下，動用國家機器，動用司法檢調如此得手應手，就是要恐嚇所有的台灣人，只要敢做騙子Kuso他，刑事局馬上上門找你，讓台灣倒退到威權時代莫此為甚。

黃國昌和民眾黨創黨主席柯文哲今到基隆，為民眾黨提名的4名市議員參選人呂承祐、李文耀、林廷翰、黃申棟輔選時，對這起「查水表」事件表達看法。

黃國昌表示，台灣的「民主路」走到2026年的今天，前一陣子賴清德總統才高聲的說，民進黨創黨40周年，民進黨執政連續10年，他想請教一下賴清德總統，怎麼在你領導的民主進步黨之下，台灣的民主路越走越倒退？

黃國昌說，他還記得前總統馬英九執政的時候，社會上非常多的問題大家不滿，走上街頭抗議，各式各樣的Kuso，都沒有看到（政府）這種荒腔走板的手段，怎麼在賴清德總統的主政之下，動用國家機器，動用司法檢調，用得如此得手應手。民主進步黨的「民主」跟「進步」四個字，真的可以丟到垃圾桶裡面去了。

黃國昌批評這件事所傳遞的訊息非常簡單，就是恐嚇所有的台灣人，以後不准製作萊爾校長，以後不准讓大家知道賴清德總統 ，就是名副其實的萊爾，名副其實的騙子。你只要敢做騙子Kuso他，「小心啊」，刑事警察局馬上就會上門找你。這是什麼民主法治，濫用國家機器，讓台灣倒退到威權時代莫此為甚。

黃國昌指出，至於說其他刑事訴訟程序，正當法律程序違反的問題，慢慢再來追究。刑事警察局憑什麼用電話，憑什麼上門直接找人？忘了正當法律程序哦？回去要不要再重新讀一下刑事訴訟法？還是對他們來講，刑事訴訟法根本不算什麼，重要的是不要讓萊爾校長不開心。