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影／藍白怎麼合？黃國昌說為時尚早 柯文哲：協議書會一樣一樣列清楚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今天說，日本自民黨和公明黨聯合政府是藍白合很好的示範，未來的政黨協議書一定會一樣一樣列清楚。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今天說，日本自民黨和公明黨聯合政府是藍白合很好的示範，未來的政黨協議書一定會一樣一樣列清楚。記者邱瑞杰／攝影

國民黨有黨代表提案，共推總統候選人，他黨須與國民黨黨章、政綱相仿，外界關注對藍白合的影響程度。民眾黨主席黃國昌今天說，現在談太早，重要的是今年選舉，向人民展現不同政黨聯合治理模式，可以給人民更好的生活。

民眾黨創黨主席柯文哲也回應這個話題，指日本自民黨和公明黨聯合政府是很好的示範，未來的政黨（藍白）協議書一定會一樣一樣列清楚。媒體追問民眾黨2028年是不是會推副總統候選人？柯反問，你怎麼知道只有副總統候選人？說不定民眾黨還有更強的總統候選人。

柯文哲、黃國昌和擔任民眾黨基隆市黨部主委的副市長邱佩琳，今天帶領民眾黨提名的4名市議員參選人呂承祐、李文耀、林廷翰、黃申棟，上午先到安樂市場掃街拜票，接著前往慈雲寺參拜，再轉往信義區圓窗宮、中正區新豐街福德宮參拜。

柯、黃在慈雲寺受訪，有記者詢問提及昨天國民黨召開黨代表大會，有黨代表提案如果2028藍白合作，總統、副總統共推人選，兩岸、國防等政策須符合國民黨的政策綱領，兩人怎麼看？是不是覺得說他們在測試民眾黨對於兩岸的態度？

黃國昌表示，民眾黨目前前為止，都遵循創黨主席柯文哲提出的台灣自主、兩岸和平路線，現在談2028年的總統選舉，為時尚早，比較重要的是今年的縣市長選舉，怎麼樣透過聯合治理的概念，跟台灣人民展現不同的政黨，可以基於理念、政策合作，並能夠給人民更好的治理，更好的生活。

柯文哲說，合作本來就是分不同層面，他最喜歡用美國前國務卿布林肯，在討論中美關係講的那一段話，可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須要對抗的時候對抗。

柯文哲日本的聯合政府是很好的示範，日本公明黨跟自民黨長期合作，一定有政黨協議書，一定會列出什麼是大家都支持的，什麼是目前有爭議的，然後列出可以合作的項目、不能合作的項目。

柯文哲表示，在華人幾千年來歷史中，沒有「分工合作」這個文化。現在提倡如何合作，如何分工，過程中一定會有很多問題。時代一直往前進步，從2024、2026到2028年選舉，一次又一次的合作過程，遇到問題就一條一條清掉。

柯文哲認為，2026年選舉到現在為止，絕對比2024年的選舉合作好多了。今年也一定會再檢討哪一個地方成功，哪一個地方失敗，將來如果要繼續合作，一定會做得越來越好。未來的政黨協議書，一定會把哪一些是大家同意的，哪一些大家有爭議的，哪一些要擱置。對於有爭議的問題，雙方的立場是怎樣，在協議書一樣一樣，越列越清楚。

民眾黨主席黃國昌（右二）今天說，現在談2028大選藍白合為時尚早，重要的是今年選舉，向人民展現不同政黨聯合治理模式，可以給人民更好的生活。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）今天說，現在談2028大選藍白合為時尚早，重要的是今年選舉，向人民展現不同政黨聯合治理模式，可以給人民更好的生活。記者邱瑞杰／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今天說，日本自民黨和公明黨聯合政府是藍白合很好的示範，未來的政黨協議書一定會一樣一樣列清楚。記者邱瑞杰／攝影
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民眾黨主席黃國昌（右二）今天說，現在談2028大選藍白合為時尚早，重要的是今年選舉，向人民展現不同政黨聯合治理模式，可以給人民更好的生活。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）今天說，現在談2028大選藍白合為時尚早，重要的是今年選舉，向人民展現不同政黨聯合治理模式，可以給人民更好的生活。記者邱瑞杰／攝影

藍白 柯文哲 黃國昌 藍白合

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