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昔日幕僚突出家！蔡壁如宣布展開短期修行 柯文哲聞消息驚訝「天哪」

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媒體詢問對蔡壁如出家的看法 柯文哲：要診斷才能夠治療

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲昔日核心幕僚蔡壁如，今在臉書宣布將「短期出家」修行。柯回應媒體詢問看法時說，診斷才能夠治療，現在什麼都不知道，怎麼講？聯合報系資料照
民眾黨創黨主席柯文哲昔日核心幕僚蔡壁如，今在臉書宣布將「短期出家」修行。柯回應媒體詢問看法時說，診斷才能夠治療，現在什麼都不知道，怎麼講？聯合報系資料照

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲，昔日的核心幕僚蔡壁如今在臉書宣布，將前往高雄佛光山「短期出家」修行。柯文哲今面對媒體詢問看法，表示要診斷才能夠治療，（現在）什麼都不知道，怎麼講？

柯文哲今與民眾黨主席黃國昌、擔任民眾黨基隆市黨部主委的基隆市副市長邱佩琳，帶領民眾黨提名的4名市議員參選人呂承祐、李文耀、林廷翰、黃申棟，先到安樂市場掃街拜票，接著轉往安樂區慈雲寺、信義區圓窗宮和中正區福德宮參拜。

蔡壁如從台大醫院到北市府，一路跟隨柯文哲，早年曾被視為柯最信任的幕僚。蔡曾任民眾黨不分區立委，卸任後曾任台中市政府任有給職顧問，隨後參選台中市立委敗選。

蔡壁如近年在多起政治事件的立場，與民眾黨核心漸行漸。今天她在臉書貼文指出，今天她將前往高雄佛光山，展開一段短期出家修行的旅程。從修持中學習慈悲、增長智慧，也重新整理自己的初心。期待修行圓滿後，再與大家相見。

柯文哲今在基隆輔選行程中，媒體詢問她對蔡壁如「出家」的看法。柯說，「天哪」，台灣每天不要說假新聞，就是奇奇怪怪的新聞很多，所以他覺得先確定再講。假設真的是這種狀況，「要診斷才能夠治療」，現在他什麼都不知道，怎麼講？

柯文哲 蔡壁如 邱佩琳

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