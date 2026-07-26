AI冒用總統聲音 法律專家：恐涉偽造文書等刑責

近期網路流傳疑似利用AI合成總統賴清德聲音的影片，執業20年的資深法律專家表示，深偽技術（Deepfake）並非一律違法，但若冒用特定人士聲音、容貌或發言，足以使一般人誤認為本人所製作或表達，仍可能涉及偽造文書、詐欺、誹謗等刑事責任，也可能侵害人格權、肖像權及個人資料保護。

媒體報導，「油不得你」影片韋姓製作人遭警關切，藍營民代聲援喊遭「查水表」。刑事局昨天表示，針對員警赴「油不得你」影片的韋姓製作人家中了解影片內容，是因接獲檢舉影片疑用AI合成總統賴清德聲音，可能使民眾誤認為是總統發言，依法受理檢舉查證。

政治評論員Grace質疑：「用偽造聲音詐騙是可以的嗎？所以現在藍營支持聲音變造的詐騙嗎？」她進一步反問，「如果拿韓國瑜的聲音替佀廣洋宣傳反霸凌，相關藍營民代是否也會支持？」

法律專家指出，相關問題其實早已進入國會討論。立法院內政委員會2021年曾針對AI深偽技術衍生的詐騙、性私密影像、選舉假訊息及偽造證據等風險召開專題會議。

專家表示，依刑法第220條規定，具有表達及證明功能的錄音、錄影或電磁紀錄，在法律上可能「以文書論」。若利用AI偽造、變造特定人士影音，使外界誤認為本人發表或承認相關內容，且足以造成公眾或他人損害，可能涉及刑法第210條偽造、變造私文書罪；若再將相關影音上傳網路、提供媒體或對外使用，還可能涉及刑法第216條行使偽造文書罪。

不過，法律專家也提醒，並非所有AI合成影音都會構成偽造文書，仍須綜合判斷影音是否具有證明功能、是否冒用他人名義、是否屬於偽造或變造，以及是否足以造成損害。若利用深偽影音詐取財物、製作不實性影像或操弄選舉，也可能涉及加重詐欺、妨害性隱私、誹謗及選舉罷免法等相關責任。

「蘭天律師」黃秀蘭指出，即使AI生成聲音是出於創意或藝術表演，聲音、聲紋及肖像仍涉及人格權、肖像權及個資保護。她以台哥大日月潭花火音樂會利用AI生成郭婞淳模擬聲線，以及灣聲樂團透過AI重現已故歌手鄧麗君肖像、肢體與聲音演出為例，提醒AI應用不能忽視授權問題。

黃秀蘭表示，使用真人聲音建立AI模型，原則上應事先取得本人授權；即使使用已故藝人的聲音或肖像，也應尊重其生前意願及家屬立場。若相關聲音或肖像具有經濟價值，製作單位及業者仍應向繼承人取得授權，不能僅以創意、戲仿或公共議題為由，忽略當事人的合法權益。

資深法律專家表示，生成式AI已能合成人臉、模仿聲音及虛構言論，現行法律仍可從人格權、名譽權、肖像權及個資保護等面向追究責任。判斷關鍵在於，一般閱聽人是否可能信以為真，以及是否已明確標示為虛構或諷刺內容；AI時代的人格權保障，也應從事後究責，逐步走向事前授權、持續監測與快速救濟。