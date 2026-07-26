快訊

中國海警加強卡位台灣東部海域！紐時：盯上戰時美援可能路線

安潔莉娜裘莉揭切癌手術真實心境！憶母親遺言淚崩：不想只當癌症病人

日月潭傳溺水…男大生與母出遊 一時興起跳潭游泳卻失蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

725反毒油藍3本柱沒來 林俊憲：鄭麗文拉回政黨對決 還端走蔣萬安焦點

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

國民黨發起725上凱道反毒油集會昨落幕。民進黨立委林俊憲表示，這場活動是國民黨主席鄭麗文上任後第一場大造勢，但國民黨內三本柱前總統馬英九、立法院前院長王金平、前黨主席朱立倫都沒來「有點尷尬」，且鄭麗文透過全代會醞釀把725活動拉回政黨對決，並順勢把集中在台北市長蔣萬安的焦點拉回黨中央。

林俊憲說，國民黨昨天725活動，看起來號稱來了幾萬人，但值得注意的是誰沒來。這場活動是鄭麗文上任後第一場大造勢，也是為年底選舉暖身，但國民黨內三本柱馬英九、王金平、朱立倫都沒來，對鄭麗文來說有點尷尬。

林俊憲指出，身為前任黨主席和黨內大老，面對這種全黨總動員的場合卻選擇缺席，多少反映出對這場名不符實的活動有所遲疑，也不想幫鄭麗文背書。國民黨雖然想訴諸於食安議題，但根本無法將議題擴散到年輕人，終究還是得靠組織動員，街上有什麼年輕人嗎？幾乎沒有，恐怕大家心裡都有答案，這終究還是一場政治造勢。

林俊憲說，從國民黨上午全代會就能看出端倪，鄭麗文把縣市首長候選人一一請上台發槳，表面上是在替選將打氣，實際是在醞釀下午活動的主軸，將重新拉回政黨對決，順勢把原本集中在台北市長蔣萬安身上的焦點硬生生「划」回黨中央，蔣萬安情勒大家不上街就是「爛命一條」，因為他早就知道，這場活動的焦點早就被黨中央端走了，自己原本的主場硬生生被壓過去，當然只能靠講重話來搏版面，看得出來鄭麗文很用力「划槳」。

林俊憲表示，從全代會發槳到725大活動，這一連串驗證的不是國民黨有多會動員，而是鄭麗文急著透過一支支「槳」，把國民黨的方向划向自己的節奏。至於黨內大老，則是選擇站在岸邊，看看這艘船究竟會划向哪裡。

鄭麗文 林俊憲 蔣萬安 凱道 朱立倫 馬英九 王金平 國民黨

延伸閱讀

國民黨全代會敲響戰鼓 鄭麗文：全黨團結打贏2026

批民進黨把人民當韭菜 鄭麗文：年底選舉要滴水不漏全壘打

725反毒油塞爆凱道 醫曝最大贏家：賴清德遭5字重擊

星期透視／凱道反毒油 盧蔣順勢結盟

相關新聞

725反毒油藍3本柱沒來 林俊憲：鄭麗文拉回政黨對決 還端走蔣萬安焦點

國民黨發起725上凱道反毒油集會昨落幕。民進黨立委林俊憲表示，這場活動是國民黨主席鄭麗文上任後第一場大造勢，但國民黨內三本柱前總統馬英九、立法院前院長王金平、前黨主席朱立倫都沒來「有點尷尬」，且鄭麗文透過全代會醞釀把725活動拉回政黨對決，並順勢把集中在台北市長蔣萬安的焦點拉回黨中央。

AI冒用總統聲音 法律專家：恐涉偽造文書等刑責

近期網路流傳疑似利用AI合成總統賴清德聲音的影片，執業20年的資深法律專家表示，深偽技術（Deepfake）並非一律違法...

談藍白合作 柯文哲：民眾黨說不定有更強總統候選人

對於2028年藍白合作，民眾黨創黨主席柯文哲今天在基隆受訪說，說不定民眾黨有更強的總統候選人；民眾黨主席黃國昌則表示，目...

2028總統大位不自我設限 鄭麗文：保留所有可能性 以勝選為考量

國民黨力拚2028政黨輪替，黨主席鄭麗文也被點名是問鼎大位人選之一。鄭麗文強調，政治瞬息萬變，她必須幫國民黨保留所有的可能性，她負責提名國民黨最強的人，是在當下的時空環境來判斷；如何透過黨內機制，讓候選人具正當性地正式出線，因此，即使被點名的台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，包括她，「我們都不應該在這個時候自我設限跟排除。」

張景森再批宜蘭高鐵 提中國高鐵建設淪政治導向後 多地客流淡慘被閒置

行政院前政務委員張景森因不滿行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，宣布退出民進黨。他今天於社群平台再發聲，以中國高鐵為例，指當高鐵建設從需求導向淪為政治導向後，因「客流慘淡」多地高鐵站被迫閒置。「每鋪設一公里的鐵路，都該誠實地捫心自問，這條鐵路究竟是人民真正的需求，還是政治人物的利益選品？」

毒油突圍 盧秀燕、蔣萬安「姐弟結盟」重塑2028版圖

致癌油風暴迅速升溫，食安危機頓時轉化為藍綠攻防的全面戰火。面對中央與綠營集中火力的圍攻，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安選擇結盟反擊—蔣萬安發揮「快狠準」節奏號召上凱道、開路撕裂對手陣線；盧秀燕則展現穩健作風，發揮「桶箍」功能整合地方縣市。這對「藍營最強姐弟檔」不只在食安戰場上合作無間，更正一步步重塑國民黨的路線與未來權力版圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。