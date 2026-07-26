725反毒油藍3本柱沒來 林俊憲：鄭麗文拉回政黨對決 還端走蔣萬安焦點

國民黨發起725上凱道反毒油集會昨落幕。民進黨立委林俊憲表示，這場活動是國民黨主席鄭麗文上任後第一場大造勢，但國民黨內三本柱前總統馬英九、立法院前院長王金平、前黨主席朱立倫都沒來「有點尷尬」，且鄭麗文透過全代會醞釀把725活動拉回政黨對決，並順勢把集中在台北市長蔣萬安的焦點拉回黨中央。

林俊憲說，國民黨昨天725活動，看起來號稱來了幾萬人，但值得注意的是誰沒來。這場活動是鄭麗文上任後第一場大造勢，也是為年底選舉暖身，但國民黨內三本柱馬英九、王金平、朱立倫都沒來，對鄭麗文來說有點尷尬。

林俊憲指出，身為前任黨主席和黨內大老，面對這種全黨總動員的場合卻選擇缺席，多少反映出對這場名不符實的活動有所遲疑，也不想幫鄭麗文背書。國民黨雖然想訴諸於食安議題，但根本無法將議題擴散到年輕人，終究還是得靠組織動員，街上有什麼年輕人嗎？幾乎沒有，恐怕大家心裡都有答案，這終究還是一場政治造勢。

林俊憲說，從國民黨上午全代會就能看出端倪，鄭麗文把縣市首長候選人一一請上台發槳，表面上是在替選將打氣，實際是在醞釀下午活動的主軸，將重新拉回政黨對決，順勢把原本集中在台北市長蔣萬安身上的焦點硬生生「划」回黨中央，蔣萬安情勒大家不上街就是「爛命一條」，因為他早就知道，這場活動的焦點早就被黨中央端走了，自己原本的主場硬生生被壓過去，當然只能靠講重話來搏版面，看得出來鄭麗文很用力「划槳」。

林俊憲表示，從全代會發槳到725大活動，這一連串驗證的不是國民黨有多會動員，而是鄭麗文急著透過一支支「槳」，把國民黨的方向划向自己的節奏。至於黨內大老，則是選擇站在岸邊，看看這艘船究竟會划向哪裡。