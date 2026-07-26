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食安遊行聚焦民生 執政黨消極必影響選戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
立法院長韓國瑜（中）25日登上凱道抗議舞台，要民進黨面對食安問題別再推託，並承諾立即啟動食安修法，回應社會期待，右一為台北市長蔣萬安，右二為台中市長盧秀燕。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（中）25日登上凱道抗議舞台，要民進黨面對食安問題別再推託，並承諾立即啟動食安修法，回應社會期待，右一為台北市長蔣萬安，右二為台中市長盧秀燕。記者曾原信／攝影

「不少人是自主參加725食安遊行，並非全都來自動員！」學者曲兆祥受訪時分析726藍白上凱道的效應指出，對選舉的影響要看後續要看中央與地方在政策、經費與考核是否有確實改進；學者鈕則勳則認為，此次遊行有助在野選戰上聚焦民生戰略軸線主題，若民進黨未積極回應，恐影響選戰。

25日由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕號召、國民黨主辦的「725我是人，我反毒台」大遊行，藍營聲稱有20萬人上凱道；親綠網紅四叉貓預估僅有4萬人左右，但也坦言「已經很接近選前之夜造勢的規模」。文化廣告系教授鈕則勳受訪時則預估約有5、6萬人，認為有一定的人潮。

食安議題有發酵

文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時也說，從空拍圖與現場與會民眾的情緒來看，此次遊行的「質」與「量」都不錯，很多民眾是自主前往，且若多數是動員而來，人潮可能很快就散開，但整體抗爭的時間卻蠻久的。他進一步指出，距離選舉還有4個月，影響還要評估，但食安議題確實有點燃非綠陣營選舉熱情的效果，值得執政黨重視與警惕。

「盧蔣聯盟自然成形！」鈕則勳認為，盧蔣非因政治利益而刻意結盟，而是以「媽媽市長」與「三寶爸」暖心人設立基，因不捨民眾最基本的食安權利都被剝奪的情況下為民請命，作為民眾對政府滿腔怒火的宣洩出口。在兩人登高一呼下，立法院長韓國瑜等大咖也都前來聲援，現場不乏年輕族群、帶著孩子的父母一同參與，顯示食安議題確實有「破圈效應」。

中央無作為恐影響選舉

鈕則勳分析，盧蔣聯盟的成形，已經藉食安議題讓藍軍主導著年底選舉的議題設定，擴大了國民黨民生戰線主軸；除讓綠營縣市長及候選人不敢直接表態面對，對其產生制約力量外，更藉此議題建構了平台，讓藍營縣市長及候選人也順勢搭著這波最強議題衝刺選情。

「725的凱道展現公民主場，盧蔣為民請命只是順勢而為！」鈕則勳說，倘綠營在蓋牌、甩鍋與處理不力後，仍將廣大民眾的請求予以政治或選舉框架化，傲慢的執政黨形象恐將坐實。

儘速改善管理問題

曲兆祥則說，遊行的人數也顯示民進黨在事件爆發後，急著將責任往地方推的作法，中間選民並不買帳；在遊行後行政院回應說：「希望與會的縣市首長及公職，都能回到崗位，中央與地方攜手合作、理性對話，共同檢討、完善食品安全管理機制。」但以他過去在北市府研考會任職的經驗來看，食安「管理」本來就需要中央與地方密切配合。

「現在各黨仍在處理『政治』問題，而非『食安管理』問題！」曲兆祥嘆道，食安管理主要牽涉政策、經費與考核，其中考核最容易，事件發生後將過去的報告拿出來，各單位檢視是否按照SOP落實稽查，若有疏失的單位需負起責任，但目前都沒有看到相關作為，實屬可惜。

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