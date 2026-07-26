談藍白合作 柯文哲：民眾黨說不定有更強總統候選人

對於2028年藍白合作，民眾黨創黨主席柯文哲今天在基隆受訪說，說不定民眾黨有更強的總統候選人；民眾黨主席黃國昌則表示，目前談為時尚早。

柯文哲、黃國昌及民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳，與民眾黨基隆市議員參選人呂承祐、李文耀、林廷翰、黃申棟，上午前往基隆市慈雲寺參拜後，接受媒體聯訪。

記者詢問關於2028年藍白合作共推正副總統人選議題，黃國昌指出，民眾黨向來主張台灣自主、兩岸和平，各政策都還是遵循著此原則，對於2028年選舉，目前為時尚早。

黃國昌說，比較重要的是，今年選舉要如何透過聯合治理的理念，向人民展現不同政黨可以基於理念、政策而相互合作，而在聯合治理模式下帶給人民更好的生活。

柯文哲則引用前美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）說法指出，「可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗」，他認為日本聯合政府是很好示範，公明黨與自民黨長期合作中，一定有政黨協議書列出共同支持與目前存有爭議的項目。

柯文哲說，華人歷史幾千年來一直沒有這種文化，現在要開始提倡如何合作與分工；他認為今年到現在為止，藍白絕對比2024年合作好很多，今年也會檢討成敗。

媒體追問，意思是民眾黨會在2028年推出副總統候選人與國民黨合作，柯文哲說，「你怎麼知道我們只有副總統候選人？說不定台灣民眾黨還有更強的總統候選人。」