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影／總統府要首長回到崗位上 蔣萬安批威權心態
台北市兒童新樂園摩天輪今天化身為象徵平安與幸福的「神天輪」，台北市長蔣萬安捧著白沙屯媽祖登上摩天輪，透過登高望遠為台北祈福，也為台北市民送上平安與幸福，台北市長蔣萬安在出席兒童新樂園神天輪祈福日前，針對昨天上凱道反毒油，總統府回應要縣市首長回到崗位上，蔣萬安受訪表示，這是種家父長式的說法。
台北市長蔣萬安表示全台人民是這次毒油事件的受害者，但是這個政府處理得荒腔走板，各縣市政府昨天站上凱道捍衛人民的食安，這是我們的職責所在，也是我們必須要做的，我真的無法理解這個政府竟然是如此傲慢的威權心態。結束受訪後蔣萬安捧著白沙屯媽祖登上摩天輪，透過登高望遠為台北祈福，並與假日來樂園遊憩的大小朋友們握手致意，並大啖市集攤商送上的剉冰，與民眾一同合影留念。
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