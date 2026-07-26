駐美官員：美24州在台設辦事處 台美繁榮密不可分

「全美州議會聯合會」旗下亞太裔組織「全美亞太裔州議員連線」今天舉行酒會，駐芝加哥辦事處長類延峰出席演說指出，以中西部7州為例，已有俄亥俄州等5州在台設處，總計全美近24州在台設立經貿辦事處，顯示台美繁榮密不可分。

駐芝加哥辦事新聞稿指出，「全美州議會聯合會」旗下最大亞太裔政要組織「全美亞太裔州議員連線」25日舉行2026年歡迎酒會，駐芝加哥辦事處長類延峰出席發表演說。

類延峰表示，台美關係堅實蓬勃發展，台灣持續作為美國經濟、政治、安全及共享價值的重要夥伴。2025年，美國已成為台灣對外投資最大目的地，占台灣海外投資超過4成；台灣更成為美國第4大貿易夥伴。

他強調，台美戰略夥伴關係堅強，映證於川普（Donald Trump）政府國務院、商務部與農業部，近期再度聯名致函全美50州州長、市長、財星500大企業領袖，鼓勵深化與身處第一島鏈的台灣合作，證明台美夥伴關係深植於美國各層社會，對鞏固雙方經濟繁榮及安全利益密不可分。

類延峰以實際數據分析，以芝加哥駐處所在中西部7州為例，已有俄亥俄州、明尼蘇達州、密西根州、印第安納州及愛荷華州等5州在台設處，伊利諾州可望在本年內跟進，總計全美近24州已在台設立經貿辦事處，加強雙邊經貿投資關係。

此外，台灣感謝全美各州參眾議院多年來大力支持與台灣關係，每年平均有超過30州議會通過友台決議案，支持雙邊深化發展。

他說，展望未來，台美年初完成第6屆「經濟繁榮夥伴對話」，就雙方加強人工智慧供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、第3國合作及雙邊經濟合作等議題深具共識，台灣期待與美國各州就此推動具體努力，以共創美好榮景及機會。

「全美亞太裔州議員連線」主席暨夏威夷州參議員橋本（Troy Hashimoto）期待未來加強互訪交流關係，州政策行動網路委員會共同主席暨伊利諾州眾議院多數黨團主席馬靜儀（Theresa Mah）說明，連線創立10年來，已成長為全美41州近250位成員的強大組織，雙方交流合作更顯珍貴。

連線秘書長暨明州眾議院「友台連線」共同主席麗茲．李（Liz Lee），致贈5月明州兩院通過的友台決議文，重申對台友好情誼及支持。