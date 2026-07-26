民進黨：台青e家是統戰平台 勿拿個資職涯換工作

中國國台辦日前宣布「台青e家」平台上線。民進黨中國部今天表示，「台青e家」看似提供青年服務，實際是中共逐步把台灣青年納入「兩岸融合」及「一中」框架，呼籲台灣青年提高警覺，不要因短期補助或交流機會，讓個資、職涯及自由成為中共青年統戰的一部分。

民進黨中國部今天透過臉書發文表示，中共近年青年政策問題重重，中國青年仍苦等工作，中共卻持續向台灣青年宣傳「遍地都是機會」，一邊無法解決自身青年就業困境，一邊向台灣青年兜售「中國夢」，相關宣傳經不起現實考驗。

民進黨中國部指出，「台青e家」部分職缺月薪僅約人民幣2000元至4000元，待遇缺乏競爭力，卻附帶認同「一中原則」等政治要求。所謂「廣闊天地」，其實伴隨低薪、失業風險、政治審查及意識形態包裝，不是協助青年圓夢，而是透過工作、補貼及職涯發展吸納台灣青年、培養政治認同。

民進黨中國部表示，從近年免費交流、落地接待、實習補助及創業基地，到如今推出「台青e家」，可看出中共對台青年工作的策略已由單一活動走向制度化、平台化及數位化，透過求職媒合、交流報名及履歷投遞等功能，不僅提供服務，也可能同步蒐集台灣青年個人資料、建立人脈資料，並長期掌握在中活動情形。

民進黨中國部表示，相較之下，台灣今年第1季經濟成長率達14.55%，創近半世紀新高，AI、半導體及高科技產業持續發展，青年擁有自由民主、法治保障及與世界接軌的發展環境，沒有必要拿個資、職涯及自由，交換低薪工作及政治表態。

民進黨中國部說，青年交流應建立在平等、自由及相互尊重基礎上，若建立在政治忠誠、個資蒐集及統戰目的上，就不是交流，而是威權政權對民主社會的滲透。