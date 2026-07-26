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張景森再批宜蘭高鐵 提中國高鐵建設淪政治導向後 多地客流淡慘被閒置

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照

行政院前政務委員張景森因不滿行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，宣布退出民進黨。他今天於社群平台再發聲，以中國高鐵為例，指當高鐵建設從需求導向淪為政治導向後，因「客流慘淡」多地高鐵站被迫閒置。「每鋪設一公里的鐵路，都該誠實地捫心自問，這條鐵路究竟是人民真正的需求，還是政治人物的利益選品？」

張景森指出，每當台灣討論高鐵延伸或新建案時，最常聽到的美夢是，「高鐵會帶來地方的繁榮」。行政院核定宜蘭高鐵的訴求也在這裡，其實這是一種交通文盲的思想，不知道濫建高鐵也有可能變成惡夢，他將以中國高鐵為例，讓台灣政客知道他們跟共產黨政客想法有多像。

張景森表示，中國高鐵已經鋪滿全國，短短20年間，中國建成全球規模最大的高速鐵路網，極大地壓縮了城市間的時間距離，也帶動了軌道工程與製造技術的飛躍，在北京、上海、廣州、深圳等超大城市圈，確實發揮龐大社會與經濟效益，但過度的成功，往往是盲目的開始。

他指出，當高鐵被捧為經濟神話，各地方政府便將其視為萬靈丹，跟宜蘭花蓮政客一樣，以為高鐵一通，人口、產業、資金與房市就會翻倍。於是，高鐵建設逐漸脫離交通本質，演變成一場政治競逐。地方官員爭取高鐵，不再是因為真實的交通需求，而是為了疊加政績、炒作土地與包裝GDP。

張景森說，現實很快給了殘酷回應，許多高鐵巨站現實中門口羅雀，期待的企業與產業沒有降臨，反因交通過於便捷產生了「吸管效應」，更多年輕人沿著高鐵，加速奔向大城市定居與就業，地方人口流失反倒加劇，平時還需投入重金維護，近年媒體統計，中國至少20多座高鐵站因客流慘淡被迫閒置或延後啟用，因為開站營運的虧損，遠比關門不開還要可怕。

他說，截2024年底，中國國家鐵路集團總負債高達人民幣6.2兆元、約新台幣27兆元，能穩定盈利的僅剩京滬等少數幹線，絕大多數支線只能靠交叉補貼艱難維系。高鐵財務已成中國財政黑洞之一；更值得警惕的是，中國官方近年收緊政策，台灣卻才開始盲目高喊著高鐵延伸宜蘭、遠征花東。

張景森說，中國高鐵最大的啟示是，高鐵是因為有需求才興建，而不是興建了就會憑空產生需求。公共建設的核心價值，在於服務既有需求與可預見的成長，而不是寄望於幻想中的產業大爆發，且今日台灣時空背景與20年前中國截然不同，現在最不需要的是「高鐵帶來發展」這種虛妄的政治口號，而是回歸理性、嚴謹而誠實的成本效益評估。

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