宜蘭高鐵爭議 張景森：誰在操作行政院？

為抗議行政院拍板高鐵延伸宜蘭計畫而宣布退出民進黨的行政前政務委員張景森，昨天再發表影片說明，高鐵無法解決雪隧塞車，是錯誤的龐大投資。他更質疑，「黨內有非常多人不贊同，卻仍做出這種決策，到底誰在操作行政院？」時代力量黨主席王婉諭也點名賴清德總統和政務委員陳金德，對北宜高鐵的決策握有決定權，賴陳兩人不要躲在鐵道局後面，站出來正面回答社會質疑。

張景森指出，他宣布退黨引發很多黨內外人士關心，顯示高鐵延伸宜蘭的決定，黨內有非常多人不贊同，但為什麼大家都不敢講話，民進黨不應該變成這樣子。他說，攸關國家發展的重大政策，人人都應該勇於發表意見，當局者也應傾聽意見。

張景森說，高鐵延伸宜蘭計畫本意是解決雪隧塞車的問題，但台北到宜蘭只有四十公里到六十公里，高鐵競爭不過小汽車，民眾還是會繼續開車，雪隧也還會一樣塞車。連交通部也不敢再強調，高鐵能解決宜蘭的交通問題，因此他認為不要異想天開再搞一個東部高鐵。

張景森說，這是投資龐大的錯誤投資，很多人心裡都知道，他也建議過閣揆卓榮泰，應該私下探詢閣員意見，若閣員私下都不贊成，為何最後這樣決策？到底誰在操作行政院？張景森說，民進黨現在都怪怪的，錯的事情連私下也不敢講，到底在幹什麼。

王婉諭前天在臉書貼文表示，一項耗費全民超過六千億元的交通建設，如今被當成選舉灑幣的支票，不只可能破壞宜蘭的長遠發展，更將徵收大片特定農業區的農地。

王婉諭昨接受本報訪問進一步質疑，到底為什麼要在選前非常草率地、沒有回答問題和完整程序的情況下就拍板通過，賴總統和陳金德要說清楚；據她所知，陳金德其實很積極希望通過高鐵延伸方案，但到迄今，為什麼通過、通過的理由、無論民間或專業團體的質疑、監委提出的問題，都沒有看到陳金德回應。

王婉諭說，宜蘭人有地方發展和交通需求，但是高鐵或台鐵直鐵兩種方案必須務實評估；長期以來各界都有非常多反對的聲音，也已經提出很多可替代的方案，但是完全沒有回應、沒有評估結果就直接草率通過，當然會高度懷疑這就是政治買票。