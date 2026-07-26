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韓國瑜：力推總統立院國情報告制度化

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導

國民黨全代會昨上午登場，立法院長韓國瑜以書面報告立法工作成果，未來將積極推動賴清德總統赴立法院進行國情報告等重大憲政運作的制度化，兼顧財政紀律與國家安全的最高原則下，秉持公開透明、理性實質的態度審議預算案與軍購案。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄回應，賴總統多次重申，合憲合法則願到立院國情報告。

報告指出，朝野對立嚴重，執政黨發動大罷免，只為奪取國會多數席次掌握立院，迴避民意監督，然而這樣激烈的政治操作，未獲民意支持，罷免失敗；執政黨沒有檢討，因此國民黨團結合在野的支持，提出針對總統的彈劾案，雖然彈劾案沒過關，已創下中華民國憲政史上「立法院首度啟動總統彈劾投票」，藉此盡到在野監督的職權、並提醒執政黨永遠需與民意為依歸、與人民站在一起。

展望未來會期，報告指出，面對行政、立法間的拉鋸，立法院將持續暢通朝野協商管道，積極推動賴總統赴立法院進行國情報告等重大憲政運作的制度化；並在財政紀律與國家安全的最高原則下，秉持公開透明、理性實質的態度審議預算案與軍購案。韓國瑜盼朝野放下歧見，正視台灣所遇到的國內外種種衝擊，共同尋找解方。

莊瑞雄表示，賴總統曾多次重申，只要合憲合法，願到立院進行國情報告。盼韓國瑜可促成總統赴立法院國情報告，這對韓國瑜也是加分；對賴總統而言，可以順利到國會國情報告，緩和朝野劍拔弩張，是美事一樁。

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