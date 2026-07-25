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衛福部稱不鼓勵吃炸雞排 謝國樑痛批悖離人心：肯德基應來抗議

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

致癌油食安風暴擴大，國民黨今日傍晚於凱道號召群眾集會，對民進黨政府食安政策表達強烈抗議。針對衛福部次長林靜儀稱不鼓勵吃炸雞排，基隆市長謝國樑說，基隆是小吃之都，所有好吃食物，很多都是炸的，他要向衛福部抗議，怎麼可以說不鼓勵大家吃炸雞排這種悖離人心的話，肯德基今天應該要來這邊跟衛福部抗議。

謝國樑和立委林沛祥及多名議員、議員參選人上台，謝國樑說，中央政府的動作太消極了，基隆市政府衛生局這段時間努力查油攔截有毒致癌的油品，但中央的源頭如果沒有把關所有防堵都會化為烏有。

衛福部次長林靜儀曾表示，高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，「雞排不是鼓勵大家吃的食物」。

謝國樑今天說，他要向衛福部抱怨，基隆是小吃之都，所有好吃食物很多都是炸的，有的是炸雞排，有的是炸雞腿。今天大家要的是政府提供健康的油品，跟炸雞排沒有關係，要不要吃炸雞排、要不要吃炸雞腿，是民眾基於自己的興趣跟身體做的決定，「她有什麼資格叫我們不要吃炸的？大冢說有道理嗎？」

謝國樑表示，不能吃炸雞排，也不能吃炸雞腿，那他請問大家，肯德基怎麼辦？肯德基今天應該要來這邊跟衛福部抗議，他覺得中央要更積極，而且不要講這種悖離人心的話。基隆市所有的團隊會繼續的堅持在崗位上，有問題的油品不要20趴，全部預防性下架，拒絕有問題的油品，拒絕致癌的油品到民眾的肚子裡。

謝國樑 肯德基 衛福部 反毒油

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