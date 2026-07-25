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卓榮泰：政府第二次能源轉型 全力推小水力發電計畫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長卓榮泰參訪水里車埕、明潭抽蓄水力發電廠，強調抽蓄水力可配合再生能源發展，扮演穩定電力供應及調節的重要角色。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰參訪水里車埕、明潭抽蓄水力發電廠，強調抽蓄水力可配合再生能源發展，扮演穩定電力供應及調節的重要角色。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今天參訪南投明潭抽蓄水力發電廠，談到日月潭著名「九蛙」景觀時笑稱，原來九隻青蛙是台電「養的」，要牠露出來就露出來、不露出來就不露出來，還笑著拜託廠長「把九隻青蛙顧好」，讓日月潭與明潭水位落差持續發揮抽蓄發電功能，也兼顧地方觀光。

卓榮泰表示，明潭是台灣歷史悠久、規模最大的抽蓄水力發電廠之一，當年完工時曾名列世界前十大水力發電廠，如今仍是全球大型抽蓄電廠。他說，台灣具有高山、河川及高低落差等天然條件，早期就充分運用地理環境發展水力發電，加上現代科技維護，才能讓明潭持續穩定運轉。

卓榮泰指出，政府推動第二次能源轉型，除風力、太陽光電，也將持續發展水力、地熱，未來還包括氫能等多元能源。他特別要求持續尋找適合河川位置，推動小水力發電計畫，讓各地就近利用水力資源，滿足一定程度的區域用電需求。

他說，日月潭與明潭之間可透過水位落差反覆抽蓄，水資源循環利用，對綠能發電而言成本相對低，且可作為穩定電力的重要調節設施。雖然大型工程維運不易，但台電員工長期在風災、地震等災害後投入搶修，值得國人肯定。

卓榮泰也將能源與國家競爭力連結，直言「電力就是國力，國力就是電力」，台電就是台灣國力的重要支柱。他強調，台灣科技產業在全球占有重要地位，一次停電、一天斷水，都可能造成重大影響，因此政府不能忽略能源投資，將持續支持台電發電及電力建設。

除了電力，卓榮泰也談到水資源安全。他表示，日月潭除了觀光、發電，也肩負民生及農業灌溉需求；近期全台水庫蓄水情況改善，但仍應節約用水、提升灌溉效率，才能因應未來降雨不足時的水資源需求。

卓榮泰並提到，經濟部水利署正推動全國水資源「珍珠串計畫」，未來可透過水資源系統串聯，達到北水南調、南水北引及中水南北送的效果，目標3年後完成，讓各地民生用水更有保障，也降低產業缺水風險。

他強調，穩定的水電供應是政府對國人的承諾，也是台灣對全球產業的承諾，政府將以多元能源及水資源調度雙軸並進，強化國家能源與產業發展韌性。

行政院長卓榮泰今天參訪水里車埕、明潭抽蓄水力發電廠，強調抽蓄水力可配合再生能源發展，扮演穩定電力供應及調節的重要角色。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天參訪水里車埕、明潭抽蓄水力發電廠，強調抽蓄水力可配合再生能源發展，扮演穩定電力供應及調節的重要角色。圖／行政院提供

卓榮泰 日月潭 台電

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