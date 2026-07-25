聽新聞
0:00 / 0:00
「萊爾校長」小編驚傳遭刑事局查水表 朱立倫轟：用警政力量噤聲創意與批評
毒油風暴未歇，國民黨號召民眾齊聚凱道參加「我是人、我反毒台」集會。由國民黨前主席朱立倫人馬組成的「萊爾校長製作團隊」、「風向株式會社」昨發布「油不得你」前導片，引發熱議。不過，影片製作小編韋淳祐遭爆刑事警察局敲門要帶人做筆錄。朱立倫今聲援韋淳祐，並譴責賴政府動用警政力量，企圖噤聲年輕人的創意與批評。
朱立倫指出，今天來自全台各地的好朋友齊聚凱道，為食安、健康與真相站上街頭。這不只是一場集會，更是人民面對傲慢政府最直接、最真實的怒吼。然而，就在人民走上街頭的此刻，「風向株式會社」的青年夥伴韋淳祐，只因製作一支「油不得你」反毒油影片，警方竟找上家門，要求影片下架，甚至準備將人帶走。
朱立倫質疑，一支影片若有任何違法疑義，政府大可依法公開說明；但絕不能只因立場與民進黨不同，就動用警政力量，企圖噤聲年輕人的創意與批評。這不是民主政府應有的態度，更是對言論自由的嚴重傷害。
朱立倫說，他嚴正譴責這種反民主的作為，也全力聲援韋淳祐，賴清德總統不要再無視凱道上的民意，也不要低估年輕世代守護民主的決心。人民的聲音壓不住，年輕人的創意更封不住。愈打壓，只會讓更多人站出來，想噤聲，只會讓民主的聲音更加響亮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。