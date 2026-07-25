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立院3委員會27日聯席 逐條審查政院版、藍白無人機條例

中央社／ 台北25日電

立法院會7月3日將行政院無人機特別條例草案，以及藍白黨團提出的無人機發展條例草案付委審查。立法院經濟、外交及國防、財政3委員會將於27日召開第2次聯席會議，對政院版、藍白版無人機條例草案進行逐條審查。

立法院5月三讀通過的軍購特別條例，刪除無人機、無人艇等項目。為持續推動國防無人載具發展，行政院於6月18日通過國防自主無人載具採購特別條例草案，編列所需經費上限為新台幣2100億元特別預算，從今年8月到民國120年底，逐年籌獲國防自主無人載具。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團則在6月30日分別提出黨版無人機條例草案，國民黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，6年共2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元；民眾黨團提出「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」，回歸公務預算，實際經費由行政部門依財政狀況及需求，在遵守財政紀律法前提下編列。

立法院於7月3日召開院會，在處理報告事項時，將行政院版、藍白版無人機條例草案交付立法院經濟、外交及國防、財政等3委員會審查。

立法院經濟、外交及國防、財政3委員會已於16日召開第1次聯席會議，併案審查政院版、藍白版無人機條例草案，並邀請國防部長顧立雄列席備詢。針對無人機條例草案，顧立雄表示，國防採購是一件事，產業發展輔導是一件事，兩者不要放在一起，「買米跟買醬油的錢不要混在一起」。

經濟部也在提供給立法院的書面報告中指出，藍白黨團版本所關切的產業發展、國產化比例、供應鏈認證及監督機制等事項，多已納入現行計畫及法規推動，因此期盼各界支持行政院版本，以115年至120年編列2100億元特別預算集中資源、加速推動，並由國防部擔任主管機關。

根據立法院網站公布的下週議程，立法院經濟、外交及國防、財政等3委員會將於27日召開第2次聯席會議，併案審查政院版、藍白版無人機條例草案，屆時將針對各版本的草案內容進行逐條審查。

無人機 行政院

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