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質疑誰操作政院？ 張景森發影片：黨內都不贊成宜蘭高鐵「卻沒人敢說」

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質疑誰操作政院？ 張景森發影片痛陳黨內都不贊成宜蘭高鐵 卻沒人敢說

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院拍板高鐵延伸宜蘭計畫，前政務委員張景森為此宣布退出民進黨。張景森再發表影片，強調高鐵無法解決雪隧塞車的問題，是投資龐大的錯誤投資。他更質疑，黨內有非常多人不贊同，卻仍做出這種決策「到底誰在操作行政院？」圖／截自張景森臉書影片
行政院拍板高鐵延伸宜蘭計畫，前政務委員張景森為此宣布退出民進黨。張景森再發表影片，強調高鐵無法解決雪隧塞車的問題，是投資龐大的錯誤投資。他更質疑，黨內有非常多人不贊同，卻仍做出這種決策「到底誰在操作行政院？」圖／截自張景森臉書影片

行政院拍板高鐵延伸宜蘭計畫，前政務委員張景森為此宣布退出民進黨。張景森今天再發表影片，強調高鐵無法解決雪隧塞車的問題，是投資龐大的錯誤投資。他更質疑，黨內有非常多人不贊同，卻仍做出這種決策「到底誰在操作行政院？」

張景森在影片中表示，事發後引發很多黨內外人士關心，顯示高鐵延伸宜蘭的決定，黨內有非常多人不贊同，他只是一個發聲的管道。但為什麼大家都不敢講話？民進黨不應該變成這樣子。他強調，攸關國家發展的重大政策，人人都應該勇於發表意見，當局者也應傾聽意見。

張景森進一步解釋，為何他反對高鐵延伸宜蘭計畫，他指出，這個計畫本來想要解決雪隧塞車的問題。但高鐵不是短距離優勢，台北到宜蘭只有40到60公里，高鐵競爭不過小汽車，大家還是會繼續開車，雪隧也還會一樣塞車，高鐵只會把台鐵、客運殺死。他認為，這麼短的距離，拉這樣一條盲腸線，是非常糟糕的選擇。

張景森說，現在連交通部也改了調子，不敢再強調高鐵能解決宜蘭交通問題，就說是「4個90分鐘環島高效鐵路網」的一環。可以讓台北到宜蘭縮短到90分鐘。

但是早在游錫堃時代已做過規劃，在西部交給高鐵，東部應是台鐵提速，台北宜蘭間首先應截彎取直，其他路段高架取消平交道。甚至應該考慮做寬軌鐵路，這樣可以把速度提高到160公里以上，就能達成台北到花蓮70到80分鐘的目標，比現在規劃的90分鐘還快，因此他主張應該把力氣放在台鐵的提速，而不是異想天開再搞一個東部高鐵。

張景森說，改善台鐵的經費可能只有1/2到1/3，效果比高鐵還好。他並質疑：高鐵只能集中在宜蘭上下車，旅客會搭高鐵然後到其他地方嗎？當然會選擇點到點的小汽車。

他最後強調，這是投資龐大的錯誤投資，很多人心裡都知道，他也建議過閣揆卓榮泰，應該私下問閣員贊不贊成？若閣員私下都不贊成，為何最後這樣決策？「到底誰在操作行政院？」

張景森質疑，民進黨這些人現在都怪怪的，錯的事情連私下也不敢講，到底在幹甚麼？真是有負國民所託，辜負了投票的綠營支持者。

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