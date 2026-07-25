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黨代表提處分蕭敬嚴、丁瑀 邱鎮軍：不能讓投機分子吸國民黨血
國民黨全代會今上午登場，有黨代表提案將國民黨青年部前主任蕭敬嚴、國民黨不分區立委提名人丁瑀送黨紀處分。國民黨立委邱鎮軍受訪表示，不能讓投機分子利用國民黨，吸國民黨的血成長，非常要不得。
國民黨全代會中有黨代表賴仁凱等106人連署提出臨時動議，針對蕭敬嚴、丁瑀近期發言抨擊黨中央，希望將兩位交付考紀會處理。國民黨秘書長李乾龍宣布，交由中央委員會研處。
邱鎮軍先前曾為把蕭敬嚴移送考紀會議處的提案人之一。他今日受訪表示，要看黨中央決定，但有聽到這樣的聲音，希望黨中央針對這樣的事情盡快明確處理，國民黨最重要是要團結，希望大家團結一致，2028才有執政的機會。
對於是否支持要懲處，邱鎮軍表示，當然他覺得黨的政策跟方向不變，但不容許同志互相傷害，為了自己聲量，非常要不得。他也講過這樣的問題，希望這種事情不能變成習慣，若成為習慣將對國民黨造成傷害，不能讓投機分子利用國民黨，吸國民黨的血成長，非常要不得。
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