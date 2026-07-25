不遵憲、不副署…藍白除砍賴總統國務機要費 翁曉玲也砍卓揆機要費

今年度中央政府總預算案在立院審查，仍未通過。國民黨、民眾黨近日分別提案刪減或凍結總統府國務機要費，理由包括賴清德總統回應美方要求、增加國防支出，及對立法院三讀法案「不副署、不公布」等爭議；此外，藍委翁曉玲更另提案，刪除行政院機要費約九成，稱政府各部門應撙節非必要支出。

針對總統府國務機要費部分，翁曉玲提案指出，賴總統為回應美方關切壓力，使今年度國防支出創9495億元歷史新高，要求總統府帶頭撙節，將3000萬元預算，減列1000萬元、凍結2000萬元；待賴總統忠實履行憲政義務，公布五項已由立法院三讀通過，卻仍未公布、遭擱置的法律案，全數完成公布後，向立法院司法及法制委員會提交書面報告，始得動支。

國民黨立委許宇甄也提案，要求將其預算減列1000萬元並凍結1000萬元，待2個月內向司法及法制委員會專案報告並經同意後始得動支。國民黨團書記長林沛祥則提案，批賴總統「帶頭選擇性行使法律」，對立院三讀法案不副署、不公布、不執行，並強行指派代理立法院否決的人事案，因此提案凍結20%、要求一個月內提交書面報告。

民眾黨團則提案，自賴總統上任以來，已累積五次針對立院三讀法案不副署。行政院院長為總統依據憲法直接任命，行政院長卻以副署手段「制衡總統」。同時，針對總統依憲法需提名的大法官及檢察總長，經立法院否決後，賴總統不思考尋求社會共識重提人選，卻以不提名、指派代理規避憲法賦予之職責。顯見賴總統依憲法行使職權顯有困難，因此刪除2000萬、凍結1000萬，待3個月內向司法及法制委員會提出114年詳細使用情形及增列必要性的專案報告，才能動支。

此外，翁曉玲也提案刪除行政院機要費，指出行政院115年度單位預算較上年度法定預算增加約3億元，預算已大幅成長。而行政院機要費包括國內外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相關費用等，編列615萬，但115年中央政府總預算連同特別預算，已需舉債4千億，且賴總統為回應美國對台灣應大幅增加國防支出的強硬立場與關切壓力，各部會應勒緊褲帶、共體時艱。因此減列九成共553.5萬，並不得流用。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，如果在野黨真的認為9495億元的國防預算造成財政壓力，那就該堂堂正正回到國防政策辯論，討論哪些預算該編、哪些可以調整，而不是拿國防當理由，卻拿總統府出氣。莊也呼籲，預算審查應該回歸專業，而非把預算當成政治報復的工具。