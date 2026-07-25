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批民進黨把人民當韭菜 鄭麗文：年底選舉要滴水不漏全壘打

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨上午在台北舉行全代會，黨主席鄭麗文強調只有國民黨能確保台海的和平。記者林伯東／攝影
國民黨上午在台北舉行全代會，黨主席鄭麗文強調只有國民黨能確保台海的和平。記者林伯東／攝影

國民黨全代會中午落幕。黨主席鄭麗文在閉幕致詞時表示，致癌油事件爆發至今，民進黨政府把人民當韭菜，年底選舉國民黨要滴水不漏、全壘打，獲得全面成功。全體黨代表是國民黨最重要的戰鬥隊伍，盼在第一線捍衛台灣民主、保住國民黨執政的江山，並對長期民進黨的縣市重點突破、歷史翻轉，取得全面勝利。

鄭麗文指出，今天全代會上下一心對全國誓師，中華民國憲法在台灣所創造的民主自由法治均富，這個寶貴的成果，正在快速被操控、無情踐踏；國民黨必須挺身而出，捍衛民主、保護人民，免於被民進黨暴政惡政的踐踏。

鄭麗文質疑，一個這麼單純、簡單的食用油，為什麼蓋牌、拖延、前後矛盾，又為何惡劣地在釀成大禍、民意沸騰時，企圖甩鍋、栽贓、嫁禍地方政府、推卸責任？如此傲慢，「台灣的民主政治生病了」，監督的機制因為民進黨「選上了不然你想怎樣？」憲法保障的監督的國會，在民進黨的眼中完全不當回事，媒體全面被民進黨收買，成為他們造謠、抹黑工具，司法不再獨立，每天追著在野黨政治人物，想方設法迫害、打壓、阻撓年底選舉。

鄭麗文說，面對今天的局面，連大家每天用的食用油，都無法安心使用，事件爆發到今天已經這麼長的時間，把人民當韭菜，自己的國家自己救、自己的安全自己顧，國民黨今天傍晚號召全民，沒有黨派、沒有顏色，只有食安、只有民主，晚上五點集結在凱道發出怒吼，如果連吃的東西餐桌上的食物，民進黨都沒有辦法保證，保台護台都是空話假話。

鄭麗文表示，中華民國台澎金馬，終究還是要靠國民黨出來護，11月要真正用選票再一次教訓民進黨。4年前民進黨的傲慢，使他們全面敗選，但可惜2024年國民黨沒辦法乘勝追擊、拿回政權，過去兩年賴清德總統倒行逆施、傲慢顢頇、剛愎自用，完全不把憲政放在眼裡、不把人民放在心上，每天想的是鬥鬥鬥、亂亂亂，仇恨動員分裂台灣。

鄭麗文說，希望全黨上下團結一致，從今天開始，一定要回到所有的縣市，不只是縣市長選舉，包括縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、里長、村里長，每一層的選舉都要滴水不漏，全面勝利、全壘打，獲得全面的成功。

鄭麗文 民進黨 國民黨 2026九合一選舉

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