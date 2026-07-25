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韓國瑜射穿雲箭 號召民眾凱道反毒油「晚上見」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，立法院長韓國瑜稍早在社群媒體貼號召民眾表示，「晚上見」。圖／截自蔣萬安臉書
國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，立法院長韓國瑜稍早在社群媒體貼號召民眾表示，「晚上見」。圖／截自蔣萬安臉書

國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，立法院長韓國瑜稍早在社群媒體貼號召民眾表示，「晚上見」。

反毒油集會由台北市長蔣萬安號召，蔣萬安日前親自拜訪韓國瑜，邀請他出席725集會，並在會後表示，他特別拜會韓國瑜，向韓說明中聯毒油案以來，與各縣市政府密切討論後，提出的具體修法建議，民以食為天，感謝韓國瑜為食安挺身而出。

蔣萬安表示，食安是不分年齡與族群、跨越黨派立場的全民議題，當前中央機制失靈、「食安法」修法迫在眉睫，必須用最快的速度回應國人對安心飲食的期待，因此他特別拜託韓國瑜，發揮在立法院調和鼎鼐、跨黨派溝通的智慧與影響力，將「食安法」修法排定為優先法案，讓相關機制能盡速通過、盡速落實。

蔣萬安指出，韓國瑜身為超黨派的國會領袖，一直以民眾生計與福祉為己任，在拜會過程中，他也誠摯邀請韓國瑜7月25一同走上凱道，發出捍衛食安最堅定的聲音，非常感謝韓國瑜當場慨然允諾；蔣說，有了韓國瑜的支持與挺身而出，這條守護國人健康與安全的道路，將走得更加穩健且充滿力量。

對於韓國瑜將出席725反毒油集會，行政院長卓榮泰日前被問及時未有太多回應，只淡淡說了一句，「預算審完了沒？」

國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，立法院長韓國瑜稍早在社群媒體貼號召民眾表示，「晚上見」。圖／截自韓國瑜臉書
國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，立法院長韓國瑜稍早在社群媒體貼號召民眾表示，「晚上見」。圖／截自韓國瑜臉書

韓國瑜 蔣萬安 食安

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