黨代表提將蕭敬嚴、丁瑀送考紀會 李乾龍：交中央委員會研處

國民黨全代會今上午登場，會中有黨代表賴仁凱等106人連署提出臨時動議，針對國民黨青年部前主任蕭敬嚴、國民黨不分區立委提名人丁瑀近期發言抨擊黨中央，希望將兩位交付考紀會處理。國民黨秘書長李乾龍宣布，交由中央委員會研處。

賴仁凱指出，國民黨有四位年輕人在凱道上絕食抗議毒油，卻有兩位黨員蕭敬嚴、丁瑀，在新聞媒體或各大版面發表跟黨決策不同的意見，希望黨代表決議將這兩位交付考紀會，請考紀會處理，也請兩位黨員到場說明，為何要這樣對黨抹黑甚至造謠，請主席發動表決。李乾龍表示，有關違反考紀問題，會把提案交給中央委員會研處。

賴仁凱再度指出，有些人要求國民黨員怎麼樣，他實在不能接受。有代表提到要把兩位黨員送考紀會，他認為乾脆直接做成大會決議，將蕭敬羽、丁瑀開除黨籍。兩位到處造謠，就應該送考紀委員會處理，他也喊話現場黨團同意的舉手，現場有少數人舉手支持。

李乾龍再表示，同志提出的意見，已宣布會送交中央委員會研議，後續會一併處理。