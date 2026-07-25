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國民黨財報曝光 去年支出5.1億、負債逾21億

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨全代會今登場，黨主席鄭麗文宣示國民黨要成為「台灣政治的台積電」。記者葉信菉／攝影
國民黨全代會今登場，黨主席鄭麗文宣示國民黨要成為「台灣政治的台積電」。記者葉信菉／攝影

國民黨全代會今上午登場。根據國民黨114年度決算書，國民黨負債總額21億4739萬元，含短期借款2000萬元。基金淨值雖為234億元；但因黨營事業基金228億元受黨產會處分命所有權移轉國有的司法訴訟案，國民黨上訴三審敗訴，倘確定移轉，將遭受重大損失。與去年度相比，相差不大。

全代會今通過中央委員會提出114年度決算書表案及財產目錄追認案。當年度總收入14億3038萬元，總支出14億3950萬元；其中受黨產會處限制不得收取的股利收入9億2525萬1763元，而如數提列損失外，實質收入5億513萬2888元，實質支出5億1425萬4836元，餘絀為負912萬元，期末累積餘絀為負18億8429萬元。

根據決算書，國民黨資產總額雖為245億9994萬7954元，但受黨產會處分的限制用途資產計240億1770萬元，約97.63%，實際可運用非限制性資產僅有5億8223萬8597元。

負債方面，總額21億4739萬8879元。含借款2千萬元，流動負債21億2739萬8879元，主要是應付退職金。國民黨基金淨值總額雖為243億3684萬元，但黨營事業基金228億6858萬元，受黨產會處分命所有權移轉國有的司法訴訟案，國民黨上訴三審敗訴，倘確定移轉，將會使國民黨遭受重大損失。

國民黨 黨產會

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