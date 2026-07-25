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國民黨全代會登場 鄭麗文高喊「2028重返執政」
國民黨全代會今登場，黨主席鄭麗文與 19 位縣市長參選人同台造勢，宣示國民黨要成為「台灣政治的台積電」，堅守民主自由，目標贏得今年九合一大選，並在 2028 年實現政黨輪替。
鄭麗文指出，上任後已兌現承諾重建黃復興委員會、鞏固基層陸戰，智庫也將成立民調中心。在跨黨派合作上，藍營展現誠意推動藍白合，包含支持新竹市長高虹安、民眾黨立委張啓楷參選嘉義市，以及無黨籍吳品叡出戰嘉義縣，集中在野戰力。
針對兩岸與外交，鄭麗文表示已恢復中斷十年的國共交流平台，並完成 15 天訪美行程。面對能源議題，國民黨預計於年底提出「核電公投」，主張提高核電占比以確保國家競爭力。她強調藍營縣市長持續在第一線拚建設、把關食安，號召全黨團結贏得年底選戰勝利。
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