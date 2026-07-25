黨務報告 李乾龍：年底選舉是國民黨不容退讓的戰場

國民黨全代會登場。秘書長李乾龍在黨務報告指出，截至今年7月，約有1萬人申請入黨或回復黨籍；年底九合一選舉是國民黨不容退讓的戰場，面對艱巨的挑戰，「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」。只要攜手同心，就沒有跨不過的風浪，大家以具體行動擦亮招牌，贏回人民的信賴，共同開創屬於國民黨的勝利與榮耀。

李乾龍在黨務書面報告指出，回首過去這段時間正是「千淘萬漉雖辛苦，吹盡黃沙始到金」。面對年底九合一選舉，國民黨沒有退縮的空間，只有必勝的決心。黨務工作從即刻起，全面進入備戰狀態，繼續深化基層札根，並以最務實的政策贏得人民的信賴。

李乾龍指出，黨主席鄭麗文上任後提出「KMTeam 需要您：加入、改變、由您開始」。截至今年7月，約有10015人申請入黨或回復黨籍，代表人民沒有放棄國民黨，也代表國民黨正在重新找回社會的信任與期待。

提名方面，李乾龍表示，截至22日，直轄市長及縣市長部分已分六個梯次徵召或提名19位黨員參選，包括6位現任首長爭取連任及13位非現任參選人；另在新竹市、嘉義縣及嘉義市支持高虹安、吳品叡及張啓楷，擴大在野合作。 直轄市議員暨縣市議員部分，全國共217個選區、應選名額915席。國民黨目前已在166個選區完成提名（含徵召、核 准）347位黨員參選，持續擴大全國地方議會布局。

李乾龍強調，提名不是終點，而是責任的開始。中央要公平整合、地方要全力團結，候選人要走進基層，黨員同志要成為最可靠的後盾。未來幾個月，全黨將以村里座談、社團後援、青年婦女動員及數位傳播全面推進，讓每一個選區都成為我們守護地方、爭取人民信任的戰場

提及兩岸路線，李乾龍說，國民黨最重要的責任，不只是監督民進黨，更要為台灣提出一條可以走得長久、走得安全的道路。鄭麗文上任後，明確以「和平興台」為兩岸路線，主張依循中華民國憲法與國民黨黨章、黨綱，反對台獨、推動交流對話，降低衝突與誤判。

他強調，和平不是軟弱，交流不是退讓。和平，是保護台灣人民生命財產最務實的選擇；對話，是降低風險、解決問題最負責任的方法。國民黨有能力與大陸溝通，也有責任把這項能力轉化為台灣的安全、產業的機會與人民的福祉。

在國際工作方面，李乾龍說，國際事務部與駐美代表處持續維持對美常態化溝通，與美國行政部門、國會兩黨、重要智庫及涉台學者保持聯繫 。國民黨已經重新把組織站穩、把在野力量凝聚、把和平路線說清楚，也把九合一選戰的陣形逐步排開。但不能因此自滿，「真正的考驗，現在才開始。」

李乾龍說，國民黨要贏得2026，不是為了一個政黨的權位，而是因為台灣需要和平，人民需要安定，地方需要善治，中華民國需要一個負責任、有能力、有方向的政治力量。 未來幾個月，中央要支援地方，地方要深入基層；每一位黨員是政策的說明者，也是選戰的行動者。只要全黨精誠團結、步調一 致，把每一場座談辦好、每一位選民服務好、每一項政策說清楚，國民黨一定能把人民對和平、民生與善治的期待，轉化為支持國民黨的力量。

李乾龍表示，國民黨的責任不只是贏得選舉，更要為台灣提出一條和平 、安定、繁榮的道路。他們將在中華民國憲法與黨章、黨綱的基礎上，堅持反對台獨、推動交流對話；同時深化與美國、日本及 國際社會的溝通，降低衝突、避免誤判，守護台灣人民的安全與幸福。

李乾龍說，只要全黨精誠團結、步調一致，扎扎實實做好每一項黨務、每一場溝通、每一次服務，就一定能把人民對和平、民生與善治的期待，轉化為支持國民黨的力量。在鄭麗文的領導下，以和平興台、以改革強黨、以團結勝選，共同贏得2026，為2028重返中央執政奠定堅實基礎。