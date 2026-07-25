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影／問題苦茶油延燒至新北 侯友宜：會全面大稽查 守護食安

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
問題苦茶也油延燒至新北市，市長侯友宜今受訪表示，會展開全面大稽查，守護食安。記者王長鼎／攝影
問題苦茶也油延燒至新北市，市長侯友宜今受訪表示，會展開全面大稽查，守護食安。記者王長鼎／攝影

問題苦茶也油延燒至新北市，市長侯友宜今受訪表示，會展開全面大稽查，守護食安；針對是否出席今天凱道「我是人、我反毒台」集會活動，侯表示，會跟新北市的市民站在一起。

連淨公司日前自主通報其生產的連淨苦茶油檢出苯駢芘不合格，新北市衛生局前天指出，問題苦茶油已販售939瓶，日前已自消費者端回收33瓶，架上已無問題批號產品，回收作業持續進行中。

新北市長侯友宜今天到台北大學站三鶯線原住民主題彩繪列車開箱後，面對媒體詢問自製食用油事件，新北也被燒到，高溫、低溫的油現在都有問題，顏宗海教授昨呼籲全台的食用油都要驗，及下午的大遊行，想表達什麼訴求。

侯友宜說，新北市平日就非常積極地守護食品安全，在整個驗油或是重點時間，更會展開全面的大稽查。他指出，守護食安是政府的責任，地方政府一定站在第一線，全力以赴。至於下午的大行，他說，會跟新北市的市民站在一起。

食安 苦茶油 侯友宜

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