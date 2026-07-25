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為藍白合設前提 藍黨代表提案：共推總統人選兩岸理念須相仿

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。圖／聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。圖／聯合報系資料照

國民黨全代會今上午登場，有黨代表提案修正「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，若要與他黨共推總統候選人，他黨兩岸、國防、外交政治理念，必須與國民黨黨章、政綱相仿，方可合作。

黨代表提案，指黨員公職選舉提名辦法13年未修，每逢選舉，中常會多半針對當次選舉另行訂定特別辦法，造成黨內選舉制度不穩，因此提案修正黨員公職選舉提名辦法。

據黨代表提案，修正黨員公職選舉提名辦法第3條第1項第1款，增訂總統選舉應提出國民黨候選人爭取執政權；因應國內政局形式，若需以國民黨候選人與其他政黨候選人協商，共推總統候選人時，必須他黨的兩岸、國防、外交政治理念與國民黨黨章、政綱相仿，方可進行合作。

與他黨合作推薦總統候選人時，雙方評比條件，應考量個人支持度、政黨支持度、政黨實力等項目，其所占比率由雙方共同討論確認，其中政黨支持度之評量，至少應包含兩岸、國防、外交政策之支持度；政黨實力之評量，至少應包含執政縣市數量、民代人數、前一次中央選舉政黨得票數。

提案也修正黨員公職選舉提名辦法第3條第1項第2款，增訂對於地方選舉委員會提報之提名名單，其選區民調支持度較低，對比式民調低於30%，互比式民調低於20%，與主要競爭對手支持度差距達50%者，若有與他黨合作需要，由中央委員會統籌與其他政黨協商，共推候選人。

提案增訂黨員公職選舉提名辦法第3條第2項，現任者參考任內表現，若有違背黨章行為，不予提名；對於地方選委會提報的提名名單，其選區民調支持度較低，互比式民調低於20%者，若有與他黨合作需要，由中央委員會統籌與他黨協商，共推候選人；與他黨協商後，若該直轄市、縣市鄉鎮應選名額在3人以上，禮讓名額不可超過3分之1，若應選名額為2人，禮讓名額不得超過2分之1，若應選名額為1人，無比例限制。

修正黨員公職選舉提名辦法第18條，增訂黨員投票、黨員意見反映、幹部評鑑與民意調查意見徵詢的綜合結果，針對特定對象，包括新人參選、有特殊功績者，得給予加權，其中新人參選給予30%加權，合計加權比例最高以45%為限。

中常會 國民黨 兩岸 2026九合一選舉

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