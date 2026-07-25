藍全代會韓國瑜提書面報告：積極推動賴總統立院國情報告

國民黨全代會今上午登場，全代會立法工作報告的報告人列名立法院長韓國瑜。根據報告，展望未來，會持續暢通朝野協商管道，積極推動賴清德總統赴立法院進行國情報告等重大憲政運作的制度化，並在財政紀律與國家安全的最高原則下，秉持公開透明、理性實質的態度審議預算案與軍購案。

報告指出，朝野對立嚴重，執政黨對最大在野黨發動大罷免，只為奪取國會多數席次，掌握立法院控制權，迴避民意監督，然而這樣激烈的政治操作，並沒有獲得民意的支持，罷免以失敗告終。執政黨沒有檢討，因此國民黨團結合在野的支持，提出總統的彈劾案。立法院於今年5月19日進行記名投票表決。

報告指出，雖然彈劾案並未過關，但這已創下中華民國憲政史上「立法院首度啟動總統彈劾投票」的歷史紀錄，藉此盡到在野監督的職權、並提醒執政黨永遠需與民意為依歸、與人民站在一起。

報告提到，同意權行使部分，投票否決了國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人（包含擬任主委蔣榮先、擬任副主委程明修及黃葳威、羅慧雯等委員）。本會期投票否決了最高檢察署檢察總長提名人徐錫祥，以及中選會副主委提名人胡博硯、沈淑妃與多位委員提名人。

報告指出，通過「財政收支劃分法」部分條文修正案後，經行政院以確屬窒礙難行為由提出覆議。立法院2025年12月5日進行投票，贊成維持原決議者達 59 人，超過全體立委半數，，決議維持原修正決議，覆議案未獲通過。

報告指出，對行政機關之強力監督提案部分，通過建請賴清德赴立法院就國安與對美軍購等重大國安事項進行國情報告。此外也通過對行政院長卓榮泰提出譴責案，並建請國安會秘書長吳釗燮請辭下台。也通過授權行政院在相關軍購預算審查前，先行與美方簽署拖式、標槍、M109A7 及海馬士等軍購的發價書（LOA），以保障國家戰略利益。

報告指出，立法院三讀通過由國民黨與民眾黨提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」修正動議版本，支持由美國政府授權認證的軍購內容，預算金額共計7800億元。

報告強調，國民黨始終支持軍購、捍衛國防，但立法院身為監督政府的角色，為避免執政黨提出 1.25 兆軍購預算有空白授權的爭議，國民黨同仁負責任守住國會運作的基本原則與底線，為人民看緊荷包，不讓所有人的納稅錢白白浪費。國民黨既相信和平，也會確保國防安全。

報告指出，展望未來的會期，面對行政、立法間的拉鋸，立法院將持續暢通朝野協商管道，積極推動賴清德赴立法院進行國情報告等重大憲政運作的制度化，並在財政紀律與國家安全的最高原則下，秉持公開透明、理性實質的態度審議預算案與軍購案。

報告指出，立法院將持續緊扣國際的局勢與台灣自我的競爭力，加速推動相關民生與財經轉型法案之審議，致力於建構一個高效、專業且深得人民信賴的國會，為台灣奠定長治久安的繁榮基石。

報告總結，民主政治得來不易，相互尊重、減少惡意、保持理性、善意溝通，是保持民主政治的重要要素。盼朝野放下歧見，正視台灣所遇到的國內外種種衝擊，共同尋找解方，一起攜手努力，為國家與人民謀求最大的福祉。