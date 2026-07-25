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傳黨代表密串開除蕭敬嚴、丁瑀 國民黨考紀會：無法在全代會直接處理
國民黨全代會今登場。國民黨青年部前主任蕭敬嚴與國民黨不分區立委提名人丁瑀，頻頻發言抨擊黨中央，傳出有黨代表私下串聯，擬提案開除蕭、丁黨籍。國民黨考紀會主委張雅屏表示，全代會當然可提案，但仍需經過黨內考紀流程，無法在全代會直接處理。
媒體報導指出，黨代表在秘密連署，將在全代會發動臨時提案，開除蕭、丁兩人黨籍。不過，黨中央為避免有突襲黨中央的提案，因此傳出可能不開放臨時提案。
張雅屏今在全代會前受訪表示，提案需要連署、通過，黨代表當然可在全代會提案，但還是要經過考紀流程、並經過考紀委員審議，沒有可以在全代會直接處理考紀的。
此外，國民黨2026縣市長提名底定，新竹市方面禮讓現任市長高虹安，不過國民黨前發言人何志勇堅持參選。媒體詢問，若有人堅持參選，是否會開鍘黨籍？張雅屏表示，會依循本黨考紀、黨紀程序，依照確實登記結果如實處理。
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