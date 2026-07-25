美301調查 政院：這次待遇更具優勢

美國貿易代表署針對301條款「強迫勞動」認定，對台實施「10%不疊加最惠國（MFN）關稅」，並有對台豁免清單。行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，美方肯定台灣在「台美對等貿易協定（ART）」中對強迫勞動貨品進口政策所作承諾，相較先前122條款「10%加徵MFN」暫時性關稅，台灣此次待遇更具優勢。

不過，鄭麗君表示，美方尚未公布「結構性產能過剩」301調查結果，待兩項301調查完成後，仍須由美方決定最終適用稅率。我方將持續與美方保持密切聯繫，爭取維持ART及MOU談判所獲優惠。

行政院台美經貿工作小組表示，我國共有2,231項產品獲豁免本次301關稅，輸美產品僅需負擔原有（MFN稅率，其中包括農產品322項，包括蝴蝶蘭、茶葉等；工業產品1,909項，包括無線電導航設備、通訊儀器等。

此外，台美「對等貿易協定」中列明的1,735項豁免對等關稅產品，也納入此次豁免範圍。

值得注意的是122條款150天暫時性關稅已於7月24日屆期，相較122條款採「10%加徵MFN」，此次301新制改為「10%不疊加MFN」，代表台灣產品整體關稅負擔可望降低，有利出口競爭力。

至於尚未公布的「結構性產能過剩」301調查結果，由於美國貿易代表葛里爾曾表示，美方將考量各國達成的貿易協議，後續關稅安排可望持續朝ART談判方向推進。

此次「不疊加」機制也代表台灣產品赴美出口的關稅負擔具備優勢。相較於多數亞洲競爭對手仍須採關稅疊加方式計算，台灣出口優勢可望進一步提升。