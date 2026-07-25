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衛福部有意見 在野黨提案未來帳戶設計 有爭議

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

立法院會昨日通過藍白版「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛福部指出，該提案設計上有爭議，可能違反財政紀律法，未來是否與行政院的「兒少成長津貼」共同推動，會依行政院指示處理。

衛福部社家署署長周道君表示，依照行政院5月所規畫兒少成長津貼，預計明年開始發放，規畫金額是2027年約1,850億元，昨天三讀通過的草案因算法和人數都是新提案內容，尚無法計算到底整個經費支出如何，增加政府支出的部分提案設計上有爭議，恐會與財政紀律法相牴觸。

針對何時上路，周道君表示，昨天三讀通過提案，且行政院對於兒少成長津貼也有一定程度規畫，後續會跟行政院討論，依照最後決定來處理，相信行政部部門整體規畫後有一個完整回應會再與各界說明。

此外，早在今年5月，立法院衛環委員會今審議國民黨、民眾黨團提案「台灣未來帳戶草案」。衛福部長石崇良曾說明，成長津貼與台灣未來帳戶很大不同在於，成長津貼原則上不會有「自存款」，家長不用開戶。

衛福部 特別條例 行政院

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