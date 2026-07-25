藍白加碼版未來帳戶 立院三讀…政院：兒少津貼依政策推動

在賴清德總統提出0至18歲成長津貼「每人每月5,000元、至少投資108萬元」後，行政院5月規劃18項家庭支持措施，其中包括0至18歲每人每月5,000元成長津貼。而在野黨搶先並加碼，在昨（24）日立法院會三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」後，行政院發言人李慧芝表示，行政院將依既有政策規劃持續推動。

李慧芝指出，相較立院三讀通過的台灣兒少成長及未來帳戶條例，採出生開戶、分階段撥款及鼓勵家庭自主儲蓄模式；行政院方案則著重每月定期支持與專戶投資累積，盼透過長期財務規劃，提供青年更穩定的成長保障。

她表示，行政院提出施政計畫及編列政府預算是行政院憲法職權，18項家庭支持措施係參考國際經驗，經財政評估後提出的完整配套方案，在兼顧國家財政永續下，照顧全體國人、支持地方發展。因此，行政院將依既有政策規劃持續推動。

李慧芝提到，《憲法》明定預算是由行政院提出，立法院則是議決預算案，目前總預算案送立院已逾330天，審議時間近11個月，盼國家運作回歸憲政常軌。

另外，立院三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」條文明定，台灣未來帳戶之收支、保管等業務，由主管機關委託勞動部勞工保險局辦理。勞動部長洪申翰回應，法案後續的因應，勞動部會來跟行政院來做討論。

三讀條文規範台灣未來帳戶基金之經營及運用，基金運用局得委託金融機構辦理，委託經營規定、範圍及經費，由基金運用局擬訂，報請中央主管機關核定之。

該條例之啟動金、撥補款、自存款及企業贊助款，應儲存於台灣未來帳戶勞保局設立之開戶人個人專戶。

勞保局與基金運用局對於台灣未來帳戶基金之財務收支，應分戶立帳，並與其辦理之其他業務分開處理；基金投資標的以國內股票與債券，或者證券公司發行的受益憑證之合格投資標的為限。

三讀條文提到，基金之具體投資方式、比例、風險控管及內部監督機制，由主管機關定之，並定期辦理績效評估。