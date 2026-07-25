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NCC委員壓線提名 藍白將嚴審

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰王小萌／台北報導

行政院昨日傍晚公布新任國家通訊傳播委員會委員提名人選，發言人李慧芝表示，行政院提名北市府前法務局長袁秀慧為新任主委，中山大學教授蕭蘋為副主委，其餘提名人選包括王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木等五人，已於昨日函送立法院審查。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，距離現任委員任期屆滿只剩幾天，行政院竟拖這麼久才提出人選，與其說是積極，不如說是壓線交卷，國民黨團將深入了解被提名人的背景與理念，確保ＮＣＣ回歸專業與獨立精神。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍則說，這份遲到的名單再次顯示卓榮泰的無能與怠惰，行政院應出面說明，ＮＣＣ無委員的情況下如何運作、由誰代理？會秉持一貫嚴審立場，也希望所有被提名人能夠對於當前政媒共生、假新聞的亂象提出具體改革主張。

李慧芝表示，ＮＣＣ委員現有四名空缺，同時現任三名委員任期將屆滿，經行政院積極徵詢人選，本次提名七位委員，其中提名袁秀慧為委員並為主任委員，蕭蘋為委員並為副主任委員，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木為委員。其中，袁秀慧、蕭蘋及王怡惠等三人，任期至一一九年七月卅一日止，其餘四人任期至一一七年七月卅一日止。

行政院指出，袁秀慧現為長慧法律事務所主持律師，曾在柯文哲任內擔任北市法務局局長，積極參與公共事務。蕭蘋現職為中山大學行銷傳播管理所教授，主要研究媒體科技與社會、性別與媒介、廣告與文化等領域，曾任參與有線電視系統費率審議、公視基金會新聞諮詢，以及ＮＣＣ廣播電視節目廣告諮詢等工作。

王怡惠為現任ＮＣＣ委員，曾任台灣經濟研究院副研究員，專長主要在產業經濟、電信政策，以及競爭政策相關領域。游家牧為陽明交大副教授，主要研究人工智慧安全、深偽技術、資訊安全、資料隱私。張春炎為現任暨南大學東南亞學系教授，也擔任ＮＣＣ廣播電視節目廣告諮詢委員、華視自律諮詢委員，以及媒體改造學社理事長。

張克豪現為威律法律事務所合署律師，並跨足產業擔任森霸電力、首利實業、亞洲航空以及禾馨等多家公司獨立董事。陳春木現職為ＮＣＣ技監，具備通信傳播技術與監理等專長，公務歷練完整。

NCC 李慧芝 陳清龍

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