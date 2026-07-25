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轟宜蘭盲腸高鐵 張景森退黨

聯合報／ 記者李人岳張文馨徐白櫻孟嘉美／連線報導

行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭案，行政院前政務委員張景森在臉書貼文表示，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近四千億預算去蓋一條沒有用的「盲腸高鐵」，宣布從即日起退出民進黨。行政院長卓榮泰昨表示，他還是會積極邀請張景森繼續與政院合作。

對於張景森退黨的決定，民進黨僅表示「尊重」。卓榮泰昨下午受訪表示，日前他邀請張景森到行政院辦公室，兩人討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，當時提及未來台灣會有四個九十分鐘的環島鐵路網，高鐵延伸宜蘭是當中重要的一部分，他還是會積極邀請張景森繼續跟行政院一起合作。

交通部鐵道局表示，高鐵已成功改變西部走廊生活型態與區域發展，基於「均衡台灣」政策目標，將透過高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東、花東雙軌、南迴線形改善暨雙軌等關鍵計畫打造「四個九十分鐘環島高效鐵路網」，以縮短國土空間距離、強化區域產業鏈結。

高鐵延伸宜蘭計畫總經費達三五二一億元，不過全案從成案起即飽受外界質疑，除了民間團體之外，多位綠營前任政務官包含交通部前部長賀陳旦等都公開反對，出身宜蘭的前政委吳澤成也認為配套不足。

張景森昨日在臉書貼文表示，他認為這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤，因此宣布退出民主進步黨。他強調，希望執政黨，尤其黨內的年輕人要有所反思，一個受台灣人民託付要對台灣負起主要責任的政黨，對人民稅金的使用應該有責任感，不應該繼續走肉桶政治的老路。

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