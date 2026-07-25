未來帳戶條例三讀通過 李慧芝：編預算是政院職權

立法院三讀通過藍白推動的台灣兒少成長及未來帳戶條例，行政院發言人李慧芝表示，行政院所提出的十八項家庭支持措施，經過財政評估、完整均衡配套，行政院將依據既有政策規畫，持續推動相關措施。對於外界關注卓揆是否再度不副署，行政院並沒有進一步說明。

李慧芝說，行政院已經在五月提出「台灣人口對策新戰略」，並提出十八項家庭支持措施，涵蓋「生育、養育、教育」三大階段，提供全方位照顧，其中也包括零至十八歲每人每月五○○○元的成長津貼。

她強調，提出施政計畫、編列政府預算是行政院的憲法職權，憲法明訂預算是由行政院提出，立法院則是議決預算案。無奈今年度中央政府總預算案送交立法院審議已達三三○天，審議時間將近十一個月，且行政院即將提出下一年度中央政府總預算；籲立法院儘速完成審議，使國家運作早日恢復憲政常軌。

國民黨、民眾黨團提出的「台灣未來帳戶特別條例」最受矚目的第三條，將○至十七歲兒少可領取的總額提高至一一四萬元。

衛福部社家署長周道君表示，行政院規畫的兒少成長津貼方案，預計一一六年起發放，當時估算年度經費約一八五○億元。不過三讀通過版本是在表決當天新增內容，發放對象及計算方式均與原規畫不同，目前無法估算整體所需經費，初判新增政府支出的設計恐有違反財政紀律法的疑慮。