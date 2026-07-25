藍白搶先 兒少未來帳戶條例三讀通過

立法院昨天三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例草案」，國民黨與民眾黨團高舉標語呼喊訴求。記者葉信菉／攝影

賴清德總統日前宣布推動「○到十八歲成長津貼」政策，藍白搶先一步，昨天在立法院三讀闖關「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，由中央編列預算替兒童成立未來帳戶，於孩童出生時撥入六萬元啟動金，接著每年撥補與發放津貼六萬元，估計孩童自出生至十八歲可領到一一四萬元。

立法院長韓國瑜昨天先針對未來帳戶進行朝野協商，朝野對此無共識，全案在藍白人數優勢下，依照國民黨團、民眾黨團再修正版本過關，民進黨立委則逐條投下反對票。

台灣兒少成長及未來帳戶條例主打「六六六」方案，根據三讀通過條文指出，政府於孩童出生時撥入六萬元啟動金；○歲至未滿七歲每年發放六萬元成長津貼；七歲至未滿十八歲每年發放三萬元，另外撥補三萬元至帳戶，估計孩童自出生至十八歲累積可領金額共一一四萬元。

兒童帳戶除政府撥補津貼外，三讀條文指出，家長也可自行存款入帳戶，金額無上限；另開戶人法定代理人的雇主也可贊助存款，每年每帳戶最高五萬元，至十八歲為止。而主管機關應提供贊助企業獎勵及免稅措施。

三讀條文規定，條例適用未滿十八歲的中華民國國民，且須在國內有住所、每年居住滿一八三天。所需經費由中央政府編列預算，發放金額每三年依ＣＰＩ及人口結構變化調整。另外，帳戶收支及保管由勞動部勞保局辦理，基金運用，則由勞動基金運用局負責。

為確保兒童帳戶用於青年發展，三讀條文指出，開戶人滿十八歲後，必須提出證明，用途僅限於就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款及租屋費用；若無法提供證明或用途不符，只能領回「家長自存款」與「企業贊助款」，政府發放的啟動金、撥補款及投資收益將歸屬國庫。

若兒童不幸死亡，三讀條文規定，專戶持有人未滿十八歲死亡時，除自存款及企業贊助款外，其餘政府投入資金須繳回國庫，不列入遺產。繼承人須於十五日內通知戶籍所在地公所，自下月起停止發放津貼。另外接受感化教育者，期間不得領取成長津貼。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團希望每一位生長在中華民國的孩子，都能獲得國家支持力量。法條通過後，國家將為孩子開啟未來帳戶，開戶資金為六萬元，一直到年滿十八歲為止，每年都有六萬元放入未來帳戶，年滿十八歲後將擁有人生第一桶金。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，賴清德總統今年也提出未來帳戶構想，但僅以行政規定要點辦理，欠缺法律位階保障，因此藍白兩黨共同推動立法，將孩子的人生第一桶金以法律制度保障，才是長遠解決少子化危機的最佳方案。

民進黨立委郭國文則批評，這是一部東施效顰的法案，藍白只是將政院版的月改為年、千元改為萬元，就想強硬通過法案，殊不知破洞百出，「藍白為了收割行政院的規畫，不惜草率立法，不只沒有必要，更淪為一部粗製濫造的法案」。