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影／韓流再現 韓國瑜返高雄受到熱烈歡迎、預祝柯志恩心想事成

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺也現身活動，立法院長韓國瑜在台上還拿她小幽默一下。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委林岱樺也現身活動，立法院長韓國瑜在台上還拿她小幽默一下。記者徐白櫻／攝影

立法院長韓國瑜今晚南下高雄參加旅高同鄉會理事長交接儀式，大批前護衛隊成員聞訊而來，齊聚餐廳熱情迎接，彷彿重現當年韓流盛況。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，今天韓國瑜主要回來參加同鄉會活動，以後她大造勢一定會再邀請韓院長來參加；韓則祝柯志恩及在場議員參選人全部都能「心想事成」。

旅高同鄉會理事長聯誼會今晚在高雄舉辦總會長交接儀式，韓國瑜與前後任會長都是好友，特別邀請立法院長韓國瑜參加活動，逾20名高市議員、多位市府前任局處長及眾多韓粉出席，席開超過40桌，場面十分盛大。民進黨立委林岱樺也有受邀到場，意外與韓國瑜、柯志恩同桌用餐。

韓國瑜表示，同學、同宗、同年、同事及同鄉所組成的五同是社會的重要基礎，他認為最重要是同學、其次是同鄉，很多人當年來高雄打拚，旅高同鄉會就像個大家庭，是很重要的組織。

韓國瑜說，很多人到高雄打拚，來的時候都沒有退路，再進一步放大至海內外的台灣同鄉會，很多台商像種子一樣在海外落地生根，每一個漂泊在外的人都有感動人心的故事；台灣沒有石油、天然氣、鑽石等天然資源，所以只能靠自己打拚，現在可以驕傲地說「我們台灣是日不落台商」。

立委柯志恩表示，今晚韓國瑜主要是參加旅高同鄉會活動，行程很滿，所以沒有要去萬興宮參加她的廟口開講，不過未來大造勢絕對會邀請韓院長參加。

韓國瑜前護衛隊成員及家屬一起參加餐敘，場面相當熱鬧。記者徐白櫻／攝影
韓國瑜前護衛隊成員及家屬一起參加餐敘，場面相當熱鬧。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜難得到高雄，幾乎所有現任議員及參選人都有參加今晚餐敘。記者徐白櫻／攝影
韓國瑜難得到高雄，幾乎所有現任議員及參選人都有參加今晚餐敘。記者徐白櫻／攝影

立法院長韓國瑜今晚回高雄參加旅高同鄉會活動，立委柯志恩到門口迎接。記者徐白櫻／攝影
立法院長韓國瑜今晚回高雄參加旅高同鄉會活動，立委柯志恩到門口迎接。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜 韓流 柯志恩

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