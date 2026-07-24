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政院提新任NCC委員名單 林沛祥批壓線交卷：凸顯人事布局準備不足

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院公布新任國家通訊傳播委員會委員提名人選，行政院發言人李慧芝表示，行政院提名北市府前法務局長袁秀慧為新任主委，中山大學教授蕭蘋為副主委，其餘提名人選包括王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木等5人。聯合報系資料照
行政院公布新任國家通訊傳播委員會委員提名人選，行政院發言人李慧芝表示，行政院提名北市府前法務局長袁秀慧為新任主委，中山大學教授蕭蘋為副主委，其餘提名人選包括王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木等5人。聯合報系資料照

行政院今晚公布新任國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人選，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，會先深入了解所有被提名人的背景與理念，經黨團大會充分討論後，再與友黨進一步協商，形成一致立場；國民黨立委羅廷瑋表示，NCC現在要補上的是社會信任，過去NCC決策一再引發質疑。

林沛祥說，行政院終於送出NCC新任委員提名名單，與其說是積極，不如說是壓線交卷。距離現任委員任期屆滿只剩幾天，行政院拖這麼久才提出人選，凸顯政府在人事布局上的準備不足。

林沛祥表示，對每一位被提名人是否適任，不會先入為主，更不會未審先判。NCC肩負國家通訊傳播監理的重要職責，每一位人選都必須經得起立法院最嚴格的檢驗，接受專業、操守及獨立性的全面審查。

林沛祥表示，國民黨團會先深入了解所有被提名人的背景與理念，經黨團大會充分討論後，再與友黨進一步協商，形成一致立場。標準只有一個，不是替行政院護航，也不是為反對而反對，而是替全民把關，確保NCC真正回歸專業、獨立、公正。

羅廷瑋表示，NCC現在要補上的，是社會對這個機關的信任。過去幾年，從媒體換照、裁罰到重大併購案，NCC的決策一再引發程序是否公開、標準是否一致的質疑。

羅廷瑋強調，這次審查不能只看7位被提名人的學經歷，更要看他們能不能守住獨立立場；遇到利益衝突時，能不能依法迴避；做出重大決定時，能不能把理由向社會說清楚。NCC應該要能保障言論自由、維護公平競爭，也真正對民眾負責，而不是成為執政者介入媒體的工具。

林沛祥 NCC 行政院 立法院

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