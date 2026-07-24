我國2231項產品豁免301關稅 行政院：含蝴蝶蘭等農產品共322項

美國針對六十國「強迫勞動三○一調查」公布新稅率，行政院台美經貿工作小組表示，依美方公告，我國共有二二三一項產品豁免本次三○一關稅，輸美只需課MFN稅率，其中包括農產品三二二項、工業產品一九○九項。反映台美雙方ART談判所建立的成果。

美國貿易代表署公布「強迫勞動三○一調查」的最終行動，我國列為百分之十且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率，行政院台美經貿工作小組表示，依美方公告，我國共有二二三一項產品豁免本次三○一關稅，輸美只需課MFN稅率，其中包括農產品三二二項、工業產品一九○九項。同時我國在「台美對等貿易協定（ART）」中載明的一七三五項豁免對等關稅產品也包含在內，另外有四九六項為原本未載明於ART但此次也對我國適用豁免的項目。

行政院指出，這次我國二二三一項豁免關稅產品中，有一一八項為專屬我國的豁免清單，涵蓋我國多項重要出口產品，如蝴蝶蘭、火鶴花等，有助於鞏固我國產品在美國市場的價格競爭力，並爭取轉單及新訂單商機。

以品項來看，二二三一項豁免清單中，農產品部分共三二二項，包括蝴蝶蘭、茶葉（紅茶、綠茶）、樹薯粉（製作珍珠奶茶中珍珠的原料），以及咖啡、火鶴、鳳梨酥、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果、觀賞蛙等，有效鞏固台灣農產外銷地位。

工業產品部分共一九○九項，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、藥品、肥料、輕油製品等，有助維持我國出口競爭力，並降低相關產業受新措施影響。

行政院表示，我方在這次三○一調查中獲得豁免的項目，在後續盤點整理後，將在行政院專區公布相關詳細清單。