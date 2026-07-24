未來帳戶三讀18歲可領114萬元 藍白：讓孩子美夢成真、家長安心育兒

立法院會今三讀通過國民黨立法院黨團、民眾黨團共同提出的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，兩黨於院會後舉行記者會說明法案內容，指出條例透過育兒津貼及帳戶撥補「雙軌制」，讓孩子年滿18歲後至少可累積114萬元，作為人生第一桶金；讓孩子美夢可以成真、父母可以安心育兒照顧。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，從現在開始，只要在中華民國出生的孩子，都會得到國家的支持、疼惜和照顧，國家將為孩子開啟未來帳戶，開戶資金為6萬元，一直到年滿18歲為止，每年都有6萬元放入未來帳戶，年滿18歲後將擁有人生第一桶金。

傅崐萁表示，目前育兒政策有0至6歲國家養、生育補助，以及未來將持續推動的對青年創業補助、租屋補助等，目的是希望所有在台灣的年輕人，都能勇敢成家、勇敢孕育下一代。少子化問題是非常嚴重的國安危機，倘若每年新生不到10萬人，台灣將邁入倒三角形的人口結構，未來的年輕人將要負起沉重的負擔。

傅崐萁表示，人口老化不僅僅會阻礙產業與經濟發展，持續的人力短缺，以及沉重的家庭負擔，更會壓垮下一代孩子的肩膀。國民黨團希望每一位生長在中華民國的孩子，都能獲得國家支持力量，國民黨團也會持續推動鼓勵年輕人勇敢成家、勇敢孕育下一代的福國利民政策，能夠給年輕人更多的支持，也給國家未來的發展更大的力量。

傅崐萁強調，因為前人種樹，創造了台灣經濟奇蹟和創立台積電，讓台灣經濟能夠持續穩定的成長，今年預估稅收將超過1兆元，國眾兩黨共同提出「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，在今天三讀通過，同時也看到賴清德總統在520就職兩周年演說中，跟進國眾兩黨所提的「未來帳戶」政策，相信都是希望生長在中華民國的孩子們，能夠無憂無慮快樂的成長。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨與國民黨今年初共同提出「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，希望透過制度化方式，解決台灣少子化危機，今天順利完成三讀，別具意義。他指出，賴總統今年520也提出未來帳戶構想，但僅以行政規定要點辦理，「今年有、明年有，可能後年就沒有」，沒有法律位階保障，因此藍白兩黨共同推動立法，將孩子的人生第一桶金以法律制度保障，才是長遠解決少子化危機的最佳方案。

陳清龍表示，這項制度以「666」為核心概念，孩子出生即可獲得6萬元啟動金；0至6歲每年6萬元育兒津貼；7至18歲則由每年3萬元育兒津貼及3萬元撥補入帳，加起來每年也是6萬元。透過育兒津貼及未來帳戶撥補，預估孩子年滿18歲後，至少可累積約114萬元，作為教育、創業、購屋等人生第一桶金，讓孩子的美夢可以成真，也讓父母可以安心育兒、安心照顧。

陳清龍說，依照三讀通過的版本初估，每年所需預算約新台幣2000億至2100億元，與賴總統520宣布的大禮包所需預算相去不大；但透過法律建立制度，更能提供長期且穩定的保障。