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張景森轟北宜高鐵是「盲腸高鐵」怒退黨 鐵道局長發聲

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
北宜高鐵正式拍板，但爭議仍餘波盪漾。聯合報系資料照
北宜高鐵正式拍板，但爭議仍餘波盪漾。聯合報系資料照

行政院前政務委員張景森不滿政院疑似為選舉利多，核定沒用的「盲腸高鐵」，宣布退出加入32年的民進黨，為北宜高鐵爭議再添柴火。對此，鐵道局長楊正君晚間發聲，強調北宜高鐵經過7年評估、討論，外界所稱監察院報告認為「程序疏失」與事實不符。

楊正君表示，高鐵延伸宜蘭計畫將串聯既有西部高鐵路網，建構北北基宜與花東地區更便捷的城際運輸服務。透過分流可有效改善台鐵樹林至七堵路段長期容量瓶頸。藉由高鐵與台鐵雙系統分工互補及備援，提升整體鐵道系統效能，強化面對極端氣候之國土運輸韌性。

鐵道局指出，北宜高鐵計畫評估最早在2019年蘇貞昌院長時期就已啟動，歷經多年討論及審慎評估，包括可行性研究修正、環評及綜規等相關程序及專業規劃均已依法辦理完成，才在昨天獲行政院核定。

鐵道局重申，外界所稱監察院調查報告認爲程序疏失與事實不符，該報告僅就政府重大建設計畫評估作業相關行政程序之法制面及政策溝通，提出建置明確法律規範建議，送請行政院及相關部會參處。

鐵道局表示，重大公共建設除須兼顧專業評估外，也很重視社會溝通及民眾意見。北宜高鐵評估期間已委託專業機構辦理民調，在95%信心水準下，有79.6%受訪民眾支持計畫推動，反映多數民眾肯定高鐵延伸宜蘭有助提升東部交通便利性及促進區域均衡發展。

鐵道局強調，高鐵已成功改變西部走廊生活型態與區域發展，基於「均衡臺灣」政策目標。鐵道局將持續辦理高鐵延伸宜蘭計畫，並透過高鐵延伸屏東、花東雙軌、南迴線形改善暨雙軌等關鍵計畫，打造「4個90分鐘環島高效鐵路網」。擴展西部高鐵成功經驗，以縮短國土空間距離、強化區域產業鏈結，讓高效運輸帶來的發展機會遍及全台。

高鐵 張景森 北宜高鐵

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