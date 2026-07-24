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民進黨國務青旗艦營登場 盼為年底大選注入活水

中央社／ 台北24日電
民進黨2026國務青旗艦營24日在台北市正式開幕。民進黨提供／中央社
民進黨2026國務青旗艦營24日在台北市正式開幕。民進黨提供／中央社

民進黨2026國務青旗艦營今天在台北正式登場，盼透過此次營隊增補青年人才，為年底大選注入青春及活水。民進黨秘書長徐國勇表示，雖然民主不完美，但在不完美中，可以保有自由並選擇自己想要的多元生活。

民進黨青年部主辦2026國務青旗艦營於24日至26日在台北市登場，這次主題為「有你的民主－You need民主」。

民進黨發布新聞稿，國務青旗艦營今天在台北正式開幕，今年適逢地方選舉年，民進黨青年部邀請多位地方縣市長、縣市議員等擔任導師，分享地方治理經驗，也期望透過此次營隊替民進黨內增補青年人才，為年底大選注入青春及活水。首日青年營隊，邀請徐國勇、屏東縣長周春米以及屏東市長參選人梁育慈擔任講者。

徐國勇表示，雖然民主不完美，但在不完美之中，可以保有自由並選擇自己想要的多元生活，期待透過國務青營隊的辦理，讓青年夥伴有獨立思考的能力，並結交志同道合的朋友，讓每個人都進步，不要有人落單。

周春米提到，下一個台灣正在屏東發生，自從她上任以來，努力平衡屏東33鄉鎮市發展、為屏東年輕人創造就業機會，也成功為屏東爭取台積電進駐、國家火箭發射場落腳，為屏東創造經濟繁榮；下一個4年，她將繼續建設屏東，透過在地發展讓大家認識屏東的故事。

民進黨青年部主任黃聖文表示，台灣走過威權年代，更加懂得珍惜民主，民主價值需要傳承，更需要有年輕朋友投入公共事務，建立更有包容性的民主，讓台灣社會兼容並蓄、百花齊放。

民進黨 徐國勇 青年

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