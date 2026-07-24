快訊

紅霞颱風長胖變強 氣象署揭影響台灣最劇烈時間

出國碰上哪款旅伴一秒想放生？ 網友幾乎一面倒：比上班還累

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】與良知對撞 張景森扮烏鴉叫得醒裝睡的民進黨？

聯合報／ 主筆室
行政院前政務委員張景森，24日痛陳「無法認同卓榮泰為了地方選舉利多，砸4千億蓋一條沒用的『盲腸高鐵』」，宣布退出民進黨。聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森，24日痛陳「無法認同卓榮泰為了地方選舉利多，砸4千億蓋一條沒用的『盲腸高鐵』」，宣布退出民進黨。聯合報系資料照

在滔天爭議聲中，行政院長卓榮泰23日拍板宜蘭高鐵案，應驗了外界先前賴政府選前核定的傳聞，大力反對此案的前政委張景森24日痛陳「無法認同卓榮泰為了地方選舉利多，砸4千億蓋一條沒用的『盲腸高鐵』」，宣布退出民進黨，震撼各界。雖然此案木已成舟，但張景森選擇當烏鴉發出尖銳之聲，成了現今政壇難得的良知，問題是，他叫得醒裝睡的民進黨嗎？

宜蘭高鐵從成形到拍板，完全是政治凌駕專業下的產物，原本為解決北宜之間鐵路彎繞的問題，而有直鐵之議，但因路線經過翡翠水庫的集水區，爭議過大而停擺。2019年現任外交部長林佳龍任交通部長時，突然從抽屜翻出了此案，卻是從北宜直鐵變身高鐵，節省的時間沒多少，經費卻翻了好幾倍。

軌道建設向來是中央及地方、不分藍綠的政治人物最喜歡開的選舉支票，從輕軌、捷運、鐵路立體化、高鐵......，每次選前必然成為話題。但軌道建設除了建造經費天價，後續營運及養護更是錢坑，但在台灣炒短線的選舉文化下，向來都不會是政治人物關心的事。

宜蘭高鐵問題除了建造經費龐大，更關鍵的是效益。北宜之間的交通在國五通車後有了大幅度的改善，但也因為宜蘭區域接駁不便問題，使得前往宜蘭地區的遊客幾乎都是自己開車，也造成國五假日壅塞，才有直鐵乃至於高鐵之議。

政院23日稱，宜蘭高鐵計畫不僅是緩解國道五號壅塞問題，更能提升北宜之間往來的運輸便利，進而提高東台灣的鐵道運輸量能，未來將成為強化東台灣交通韌性的新起點。這就回到一個關鍵命題，宜蘭高鐵定位究竟是要服務北部往返花東的或是宜蘭往返中南部的旅客，還是平日通勤商務客及假日旅遊親子客？顯然前者人數不若後者多，而後者都有深入宜蘭角落需求。

對於外界質疑宜蘭高鐵區域轉乘的配套何在，交通部最後端出的竟是到時高鐵宜蘭站將與台鐵新設車站共構，稱旅客可以無縫接軌，換言之，宜蘭區域接駁不足的「解方」居然是台鐵。問題是，交通運輸如同人體構造，軌道運具是身體的大動脈，但要把血液打到身體各角落，靠著是星羅棋布的微血管，公車扮演的就是就是交通微血管的角色，而不是軌道運輸，這是交通運輸管理的ABC。

何況，北宜間開車不過50分鐘，如果未來搭高鐵還得層層轉乘，更遑論票價，而到了當地，區域接駁又是一大難題，誰要跟自己的時間與荷包過不去選擇搭高鐵？怎麼想都是違反基本常識與道理。

也難怪在蔡政府當了8年政委的張景森會以「史詩級的錯誤」形容此案，他24日發文表示無法接受卓榮泰花4千億蓋一條盲腸高鐵，「本人認為這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤。」除了宣布退出一起走過台灣民主之路、已有32年黨齡的民進黨，他更呼籲「執政黨，尤其黨內的年輕人要有所反思：一個受台灣人民託付要對台灣負起主要責任的政黨，對人民稅金的使用應該有責任感，絕對不應該繼續走肉桶政治的老路！」

張景森雖然在民進黨內歸類為英系，但依他的資歷跟輩分，從賴政府退下來也不見得要當烏鴉，說不定還能有個酬庸位子。然而，他還是選擇發出嘹亮對執政黨聽來卻是無比刺耳的聲音，或許改變不了這歷史的錯誤，但終究留下了歷史的紀錄，更清楚映照出民進黨如今比起當年其所欲打倒的威權政府更不堪的模樣。

張景森 民進黨 高鐵 卓榮泰 北宜直鐵

延伸閱讀

批北宜高鐵是盲腸高鐵 張景森宣布退出民進黨

新聞眼／宜蘭高鐵緩解國5壅塞？就怕淪「蚊子段」

環評訴願仍在進行…爭議聲中 政院拍板宜蘭高鐵

交部：北宜高鐵將與台鐵共構轉乘 若採直鐵方案將遇2瓶頸

相關新聞

搶先完成立法 藍白「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

立法院會今日三讀通過國民黨、民眾黨共同提出的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，版本主打「666」方案，規定政府於孩童出生時撥入6萬元作為啟動金；0歲至未滿7歲每年發放6萬元成長津貼；7歲至未滿18歲每年發放3萬元現金，另撥補3萬元至帳戶。條例自公布日實施後，孩童自出生至18歲累積可領114萬元。

柯文哲遭凍結帳戶、禁奢令 對賴總統隔空喊話：我不會屈服也不會投降

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天南下嘉義力挺黨籍嘉義市長參選人張啓楷，參加台灣新故鄉智庫協會主辦「治理-從地方開始」嘉義區論壇。柯文哲會前受訪談凍結帳戶及禁奢令，大嘆現在連自動扣繳水電費都成問題，並隔空喊話「賴清德我不會投降、也不會屈服。」

張景森不滿高鐵延伸宜蘭宣布退黨 卓榮泰：未來希望一起合作

高鐵延伸宜蘭拍板定案，行政院前政務委員張景森不滿此決策，宣布退出民進黨。行政院長卓榮泰今天下午出席高雄記者會時表示，日前他有邀請張景森到行政院辦公室，當時有討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，未來還是希望張景森一起合作，讓將來工程能夠順利進行。

立院三讀「台灣未來帳戶」 政院：依既有政策推動家庭支持措施

立法院今天三讀通過藍白陣營推動的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院發言人李慧芝表示，行政院所提出的18項家庭支持措施，經過財政評估、完整均衡配套，行政院將依據既有政策規劃，持續推動相關措施。

林佳龍：台泰關係須對等互惠 盼泰政府珍惜與台往來

泰國總理阿努廷昨天重申一中政策，並稱泰中聯合聲明不影響泰台關係或合作。外交部長林佳龍今天表示，「會影響」，台泰關係必須對...

國民黨國發院土地追徵案敗訴確定 黨產會：難認同最高行政法院

不當黨產委員會今表示，最高行政法院昨日駁回黨產會上訴，就國民黨國發院（原革命實踐研究院）土地追徵案判決黨產會敗訴確定，認定僅「無償或顯低價取得」的黨產可追徵，黨產會雖尊重但難認同；黨產會表示，國民黨當年購地資金高達85%來自政府撥助等，形同無償取得，轉賣謀取逾32億元暴利卻無須歸還全民，有違轉型正義與民主法治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。