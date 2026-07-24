【重磅快評】與良知對撞 張景森扮烏鴉叫得醒裝睡的民進黨？

在滔天爭議聲中，行政院長卓榮泰23日拍板宜蘭高鐵案，應驗了外界先前賴政府選前核定的傳聞，大力反對此案的前政委張景森24日痛陳「無法認同卓榮泰為了地方選舉利多，砸4千億蓋一條沒用的『盲腸高鐵』」，宣布退出民進黨，震撼各界。雖然此案木已成舟，但張景森選擇當烏鴉發出尖銳之聲，成了現今政壇難得的良知，問題是，他叫得醒裝睡的民進黨嗎？

宜蘭高鐵從成形到拍板，完全是政治凌駕專業下的產物，原本為解決北宜之間鐵路彎繞的問題，而有直鐵之議，但因路線經過翡翠水庫的集水區，爭議過大而停擺。2019年現任外交部長林佳龍任交通部長時，突然從抽屜翻出了此案，卻是從北宜直鐵變身高鐵，節省的時間沒多少，經費卻翻了好幾倍。

軌道建設向來是中央及地方、不分藍綠的政治人物最喜歡開的選舉支票，從輕軌、捷運、鐵路立體化、高鐵......，每次選前必然成為話題。但軌道建設除了建造經費天價，後續營運及養護更是錢坑，但在台灣炒短線的選舉文化下，向來都不會是政治人物關心的事。

宜蘭高鐵問題除了建造經費龐大，更關鍵的是效益。北宜之間的交通在國五通車後有了大幅度的改善，但也因為宜蘭區域接駁不便問題，使得前往宜蘭地區的遊客幾乎都是自己開車，也造成國五假日壅塞，才有直鐵乃至於高鐵之議。

政院23日稱，宜蘭高鐵計畫不僅是緩解國道五號壅塞問題，更能提升北宜之間往來的運輸便利，進而提高東台灣的鐵道運輸量能，未來將成為強化東台灣交通韌性的新起點。這就回到一個關鍵命題，宜蘭高鐵定位究竟是要服務北部往返花東的或是宜蘭往返中南部的旅客，還是平日通勤商務客及假日旅遊親子客？顯然前者人數不若後者多，而後者都有深入宜蘭角落需求。

對於外界質疑宜蘭高鐵區域轉乘的配套何在，交通部最後端出的竟是到時高鐵宜蘭站將與台鐵新設車站共構，稱旅客可以無縫接軌，換言之，宜蘭區域接駁不足的「解方」居然是台鐵。問題是，交通運輸如同人體構造，軌道運具是身體的大動脈，但要把血液打到身體各角落，靠著是星羅棋布的微血管，公車扮演的就是就是交通微血管的角色，而不是軌道運輸，這是交通運輸管理的ABC。

何況，北宜間開車不過50分鐘，如果未來搭高鐵還得層層轉乘，更遑論票價，而到了當地，區域接駁又是一大難題，誰要跟自己的時間與荷包過不去選擇搭高鐵？怎麼想都是違反基本常識與道理。

也難怪在蔡政府當了8年政委的張景森會以「史詩級的錯誤」形容此案，他24日發文表示無法接受卓榮泰花4千億蓋一條盲腸高鐵，「本人認為這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤。」除了宣布退出一起走過台灣民主之路、已有32年黨齡的民進黨，他更呼籲「執政黨，尤其黨內的年輕人要有所反思：一個受台灣人民託付要對台灣負起主要責任的政黨，對人民稅金的使用應該有責任感，絕對不應該繼續走肉桶政治的老路！」

張景森雖然在民進黨內歸類為英系，但依他的資歷跟輩分，從賴政府退下來也不見得要當烏鴉，說不定還能有個酬庸位子。然而，他還是選擇發出嘹亮對執政黨聽來卻是無比刺耳的聲音，或許改變不了這歷史的錯誤，但終究留下了歷史的紀錄，更清楚映照出民進黨如今比起當年其所欲打倒的威權政府更不堪的模樣。