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江啟臣款宴加拿大學者團 盼為深化台加關係提建議

中央社／ 台北24日電
立法院副院長江啟臣。聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。聯合報系資料照片

立法院副院長江啟臣今天款宴「加拿大智庫學者團」一行，他表示，訪團成員對公共政策研究具有豐富專業。相信透過實地走訪台灣各機關與大專院校，能更深入了解台灣的風土人情，並期盼訪團持續為深化台加雙邊關係提供寶貴建議。

立法院副院長江啟臣今天在民進黨立委張雅琳、民眾黨立委洪毓祥等人陪同下，款宴「加拿大智庫學者團」一行9人。

江啟臣在致詞時表示，台灣與加拿大雖地理位置相隔甚遠，但共享民主、自由、法治及人權等核心價值，兩國人民理念相近，雙方情誼始終緊密。

江啟臣指出，特別感謝加拿大長期以來對台灣的支持，尤其多次為台灣有意義參與國際組織發聲，並在區域安全上以實際行動展現對台海和平穩定的重視。針對加拿大安大略省近期遭受野火肆虐災情，江啟臣也代表台灣人民表達深切的關懷與慰問，期盼災區早日重建、恢復榮景。

江啟臣接續表示，台加雙邊不僅共享民主價值，在經貿往來上也日益緊密，去年雙邊貿易總額持續成長，並盼未來台加雙方除了持續強化經貿交流外，也能在科技及教育等領域拓展更多合作空間。

江啟臣指出，訪團成員皆為各領域專業學者，對公共政策研究具有豐富專業；相信透過實地走訪台灣各機關與大專院校，能更深入了解台灣的風土人情，並期盼各位持續為深化台加雙邊關係提供寶貴建議。

訪團團長柯林斯（Jeffrey Francis Collins）致詞表示，台加兩國雖相隔遙遠，卻能更深刻感受台加共享民主、自由等共同價值。訪問期間，團員就如何加強與台灣在教育、經濟及國防安全等領域的合作，與台灣接待單位交換意見。

柯林斯指出，例如加拿大近年面臨頻繁的森林野火，而台灣亦經常面對強颱威脅，兩國如何在極端氣候下建立應變機制，並運用新科技迎向挑戰，將是未來合作的重要契機。柯林斯最後再度感謝立法院的熱情接待，並期待未來能再次造訪台灣。

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