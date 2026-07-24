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立院三讀「台灣未來帳戶」 政院：依既有政策推動家庭支持措施

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院三讀通過藍白陣營推動的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院發言人李慧芝表示，行政院所提出的18項家庭支持措施，經過財政評估、完整均衡配套，行政院將依據既有政策規劃，持續推動相關措施。聯合報系資料照
立法院三讀通過藍白陣營推動的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院發言人李慧芝表示，行政院所提出的18項家庭支持措施，經過財政評估、完整均衡配套，行政院將依據既有政策規劃，持續推動相關措施。聯合報系資料照

立法院今天三讀通過藍白陣營推動的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院發言人李慧芝表示，行政院所提出的18項家庭支持措施，經過財政評估、完整均衡配套，行政院將依據既有政策規劃，持續推動相關措施。

李慧芝說，行政院已經在五月提出「台灣人口對策新戰略」，並提出18項家庭支持措施，涵蓋「生育、養育、教育」三大階段，提供全方位照顧，其中也包括0至18歲每人每月5000元的成長津貼。

她指出，行政院所提出的18項家庭支持措施，是參考國際經驗、經過財政評估、完整均衡配套的整體規劃，在兼顧國家財政永續的前提下，照顧全體國人、支持地方建設，促進國家整體發展。

李慧芝再次強調，提出施政計畫、編列政府預算是行政院的憲法職權，憲法明訂預算是由行政院提出，立法院則是議決預算案，無奈今年度中央政府總預算案送交立法院審議已達330天，審議時間將近11個月，且行政院即將提出下一年度中央政府總預算案，呼籲立法院儘速完成審議，使國家運作早日恢復憲政常軌。

李慧芝 行政院 發言人

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