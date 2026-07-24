柯文哲遭凍結帳戶、禁奢令 對賴總統隔空喊話：我不會屈服也不會投降

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天南下嘉義力挺黨籍嘉義市長參選人張啓楷，參加台灣新故鄉智庫協會主辦「治理-從地方開始」嘉義區論壇。柯文哲會前受訪談凍結帳戶及禁奢令，大嘆現在連自動扣繳水電費都成問題，並隔空喊話「賴清德我不會投降、也不會屈服。」

對於查扣財產及禁奢令，柯文哲說，司法應該是國家最後一道防線，維護社會公平正義，但現在卻變成政治打手，將他的演唱會收入、競選小物都歸類為政治獻金，並控他侵占政治獻金，同樣事實再拿到監察院追訴，從台北地檢署、地方法院，再到監察院對他一路追殺。

柯文哲說，他現在和監察院有行政訴訟，才剛開庭就遭凍結名下帳戶，現在連信用卡都不能用，生活中最麻煩的是水電、電話費等帳單，因為都綁銀行帳戶，現在不知道該怎麼處理。他隔空對賴總統喊話，「賴清德我不會投降、也不會屈服，不要弄得太過頭。」

柯文哲也說，他的交保金要7千萬元，因為不想和大家借錢，所以慢3天才出來，這2年法院、監察院纏訟不斷，民進黨用檢察官、監察院都不用成本，但他聘僱律師要成本。他批評，賴清德讓國家四分五裂，把柯文哲抓去關、每天搞黃國昌，他希望賴清德早點下台，讓台灣恢復正常。

柯文哲表示，他個人沒有什麼生活花費，反正小孩子也開始長大了，一個月也沒花多少錢，現在把他帳戶全部封鎖，參加活動車票是黨部出，午餐是地方出，但是律師費要錢，現在交保金壓了七千萬，案子不知道還要等幾年，但他會保持笑容，絕不投降、絕不屈服。

柯文哲強調，張啓楷各項個人條件都比對手王美惠更好，包括學識、能力、視野等，但雙方政治資源差距很大，張啓楷初期民調落後，但他評估目前選情已經漸入佳境，相信會愈來愈好，最後4個月要趕快讓更多人認識張啓楷，規畫舉辦多場客廳會，直接向民眾推薦張啓楷。

張啓楷說，未來會舉辦多場活動，希望號召嘉義四萬多名小草回來投票，同時也幫忙向親朋好友拉票，另也強化長者福利政策，因市府財政狀況良好，他提出由市府補助長者健保費，擴大敬老卡使用範圍等政策，相信選情能夠「倒吃甘蔗」，並且有機會反敗為勝。