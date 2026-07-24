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【即時短評】賴總統的不放棄朝野合作 不妨從育兒津貼做起

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
賴清德總統5月20日提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」，其中包括提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。聯合報系資料照
賴清德總統5月20日提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」，其中包括提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。聯合報系資料照

台灣少子化危機持續惡化，如何減輕育兒負擔、投資下一代，已成為朝野共同面對的國家課題。立法院今三讀通過藍白版「兒少成長及未來帳戶特別條例」，方向與賴清德總統先前提出的成長津貼雷同。既然賴總統也主張這是解決少子化的良法美意，就不應再「不副署」讓政策卡關，也藉此為化解朝野長期針鋒相對的橄欖枝。

回顧賴政府上任以來，多項在野黨推動的法案遭行政部門拒絕副署，包括「黨產條例」、「衛廣法」、「立法院組織法」、「財畫法」及「眷改條例」，擴大朝野僵局。賴總統日前才向外媒宣稱「不放棄尋求在野黨合作的機會」，如今在野黨遞出攸關兒少未來的「橄欖枝」，何不順勢接下，與在野黨共同為台灣解決一項痛處？

此次在野黨修正後的未來帳戶版本，也並非完全推翻賴政府政策方向，而是在既有架構上增加啟動金、自存款及企業贊助款。政策透過帳戶累積孩童發展資本，也以現金發放照顧新生兒家庭眼前的育兒支出，從政策目標來看，朝野並非南轅北轍，差距只在於入法及些微金額設計。

行政部門稱立委逕自增加巨額預算有「擴權」疑慮，可民進黨立委郭國文也有「兒少投資儲蓄帳戶」的提案，民進黨團先前才提出同為民生法案的「老農津貼加碼」，用立院擴權的理由恐怕難以說服。

何況，賴政府透過行政命令推動的成長津貼，未來隨時可能因財政狀況、朝野輪替而改變；相較之下，經立法院三讀通過的法律制度，具備更高的穩定與延續性，不足之處再以行政命令方式補強，讓津貼政策走的可長可久，而非因提案來自在野黨就選擇拒絕。

少子化攸關國家未來的共同難題，當在野端出福國利民的政策，且與執政黨局政策目標相近，執政者與其將焦點放在政治攻防，更應展現高度，思考如何讓政策落地，將此化為朝野合作的契機，因為功勞不必歸屬任一黨，而是屬於台灣下一代孩童。

育兒津貼 賴清德 立法院 民進黨

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